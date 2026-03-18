Argentina se retiró de la OMS: Hugo Pizzi criticó la "politización" del organismo

En el marco de la reciente formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico epidemiólogo y docente Hugo Pizzi compartió su visión sobre las implicancias de esta decisión.

En primer lugar, el especialista manifestó un sentimiento de melancolía al recordar la excelencia de la institución en décadas pasadas, contrastándola con su deriva actual.

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OMS

"Mi sensación es una sensación con tristeza, porque salir de una institución de estas características, evidentemente me da tristeza. Lo que sí quiero que sepan que yo la he conocido en su intimidad, en su interior, en la década del 80, estando trabajando en Francia con los profesores”, recordó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Yo era un médico muy joven, teníamos una relación directa e íntima con Ginebra en la Organización Mundial de la Salud y era una organización que yo la veía como algo realmente estupendo. ¿Qué es lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo? Yo creo que se ha ido politizando", sostuvo Pizzi.

Además hizo hincapié en que esta degradación institucional se manifestó con fuerza durante la crisis del COVID-19, donde el organismo incurrió en contradicciones que afectaron la confianza global.

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Uso del barbijo

"Y fundamentalmente en la última etapa, yo siempre hago referencia a lo que vivimos en la pandemia, hubo una serie de tropiezos y errores que fueron muy llamativos. El primero de ellos fue cuando el secretario general sale en plena pandemia y dice, 'Dejen de usar los barbijos porque esto no se contagia a ese nivel.' Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, quedó sola en el desierto con una voz ahí gritando, 'No, no los abandonen, no los abandonen.' A los 6 días el mismo secretario general dijo, 'No, nos equivocamos, tiene que ser así.' Bueno, eso es imperdonable para una institución de esas características y con un comité de expertos de todo el mundo", ejemplificó.

Y luego completó: "Después, por ejemplo, otro de los errores grandísimos que hubo que yo creo que es motivo de la politización fue cuando empezaron a recomendar y preconizar vacunas que no eran las adecuadas, eran las más caras y eran las que menos guardaban y mantenían los anticuerpos en el tiempo. Y eso fue muy notorio, fue una cosa que realmente nos llamó muchísimo la atención”.

Sobre el impacto de la salida de la Argentina de la OMS, Pizzi analizó: “Le diría que no nos va a pasar nada. Nosotros tenemos la Oficina Sanitaria Panamericana a la cual acudimos y hemos trabajado con ella. Tiene la delegación en Buenos Aires, una gran delegación en frente a la Plaza San Martín. Yo personalmente he trabajado en Entre Ríos con la Oficina Sanitaria Panamericana. No nos va a pasar nada ni nos va a faltar nada".

Por último dijo que la OMS “va a sufrir mucho el impacto, no por la Argentina, sino por Estados Unidos” y que “van a temblar sus cimientos por el hecho de que era el gran aportante el país del norte”.