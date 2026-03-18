Un intendente registró la mayor caída de imagen en Córdoba y complica a Llaryora

El intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, registró la mayor caída en su diferencial de imagen entre los 21 principales jefes comunales de la provincia durante el mes de marzo, según un relevamiento de la consultora CB Global Data difundido esta semana.

En términos de diferencial —la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa—, el mandatario de la capital se ubica en terreno prácticamente neutro: 48,6% de imagen positiva frente a 48,9% de imagen negativa, lo que arroja un resultado de -0,3%.

El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 14 de marzo de 2026, sobre una muestra de 8.964 casos en toda la provincia, con un margen de error promedio de entre 4,0 y 4,3 puntos porcentuales.

La caída más pronunciada del mes

El dato más saliente para Passerini no es solo su diferencial negativo, sino la velocidad del deterioro: en comparación con el mes anterior, su imagen cayó 5,2 puntos porcentuales. Ningún otro intendente relevado en el ranking provincial registró una caída semejante en el período analizado.

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El mandatario capitalino es uno de los tres dirigentes del ranking que presenta diferencial negativo o neutro, junto a Gino Chiapelo de Laboulaye (-1,1%) y Fernando Rambaldi de La Calera (-1,4%), quien cierra el listado con el peor resultado.

Lo que distingue el caso de Passerini del resto es el peso específico del cargo: conduce el municipio más grande de la provincia, con el mayor nivel de exposición y visibilidad política.

El deterioro de la imagen de Passerini se produce en un momento en que la gestión municipal de la capital enfrenta demandas crecientes en materia de servicios, movilidad urbana y política tarifaria, aunque el informe de CB Global Data no especifica las causas del movimiento en la opinión pública.

Lo que sí queda claro en los datos es que el diferencial de Passerini pasó de positivo a terreno neutro-negativo en el transcurso de un mes, una señal que los equipos políticos de la Municipalidad de Córdoba deberán analizar con atención de cara al segundo semestre del año.

Quiénes lideran el ranking provincial

En el extremo opuesto, el podio de mejores diferenciales de imagen lo encabeza Eduardo Acastello, intendente de Villa María, con +17,1% (37,2% positiva, 20,1% negativa). Lo siguen Oscar Santarelli de Villa General Belgrano (+16,6%) y Marcos Ferrer de Río Tercero (+15,7%).

Los tres primeros del ranking comparten una característica: un porcentaje elevado de ciudadanos que aún no los conoce o no tiene opinión formada, lo que también refleja su alcance más acotado en términos poblacionales comparado con la capital provincial.

El intendente con mayor crecimiento mensual fue Renato Raschetti de Cruz del Eje, que mejoró su diferencial en 3,4 puntos respecto de febrero.

El relevamiento abarca 16 departamentos y regiones de la provincia de Córdoba, e incluye además rankings de dirigentes locales desagregados por departamento, como Colón, Río Cuarto, San Justo, Marcos Juárez, Juárez Celman, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, San Martín, Punilla, Calamuchita, Traslasierras, la Región Sur y la Región Norte.

En el departamento San Martín —que integra Villa María— Acastello lidera también el ranking local con +17,1%, reforzando su posición como el intendente con mejor imagen relativa en la provincia.