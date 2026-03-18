Paro docente en Córdoba: el Gobierno afirmó que la adhesión es del 54%

Docentes de la provincia de Córdoba se movilizan este miércoles en el centro de la capital en el marco de un paro de 48 horas convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), en reclamo de una mejora salarial, mientras continúan sin acuerdo las negociaciones con el Gobierno provincial. La protesta incluye marchas y cortes de tránsito en distintas calles céntricas, especialmente en la zona de avenida Emilio Olmos y Santiago del Estero.

La manifestación es encabezada por la UEPC y cuenta con la participación de las seccionales provincial y capital, además de organizaciones sociales y trabajadores del sector salud. La marcha recorrió distintos puntos del centro y generó interrupciones en la circulación vehicular.

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Según el gremio, el nivel de adhesión al paro se ubica entre el 70% y el 80% en toda la provincia, con mayor impacto en algunas regiones. Desde el Gobierno provincial, en tanto, informaron un acatamiento del 54%, con un 59% en el sector público y un 36% en el privado.

Desde el gremio indicaron que mantienen la disposición al diálogo, aunque aclararon que la medida continuará durante las dos jornadas previstas. Señalaron que cualquier convocatoria deberá incluir una propuesta superadora. Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) no adhirió al paro, aunque algunos docentes del sector participaron de la movilización.