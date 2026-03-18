Trabajo en Córdoba: Holcim abre vacantes en finanzas, operaciones y mantenimiento

Holcim Argentina anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en la provincia de Córdoba, con búsquedas orientadas tanto a estudiantes universitarios como a profesionales con experiencia que deseen desarrollarse en la industria de la construcción sostenible.

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Las vacantes incluyen posiciones de pasantías, perfiles analíticos y roles técnicos vinculados a la operación industrial. Según detallaron desde la empresa, los puestos se desempeñarán principalmente en las oficinas corporativas ubicadas en el complejo Capitalinas, en la ciudad de Córdoba, así como en distintas operaciones ligadas al negocio de agregados en la provincia.

Entre las oportunidades vigentes se destacan pasantías como Sales Excellence, Proyecto Nuevos Proveedores – Suministros, Planeamiento y Análisis Financiero, y Compensaciones y Beneficios. Estas posiciones están dirigidas a estudiantes de carreras como Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Logística y Contabilidad, con el objetivo de que puedan adquirir experiencia profesional mientras continúan su formación académica.

En paralelo, la compañía también incorporará perfiles profesionales para cubrir roles estratégicos como Analista de Control de Gestión, Analista Senior de Revenue, Analista Senior de Planeamiento y Análisis Financiero (FP&A) y Supervisor de Mantenimiento en su planta de agregados en Córdoba.

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Desde la firma señalaron que estas incorporaciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer equipos en áreas clave del negocio, con foco en la innovación, la eficiencia operativa y el desarrollo de talento local.