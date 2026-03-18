En una economía atravesada por el ajuste y la caída del consumo, Uber decidió ir en sentido contrario: anunció una inversión de USD 500 millones en Argentina para los próximos tres años y el relanzamiento de su servicio de delivery, Uber Eats.

El anuncio llegó tras una reunión clave con el ministro de Economía, Luis Caputo, y marca un gesto que combina negocios y lectura política: mientras distintos sectores retraen operaciones, la plataforma apuesta a escalar.

“Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país”, aseguró el CEO global, Dara Khosrowshahi. “Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo USD 500 millones para los próximos tres años”.

La compañía no parte de cero. Según datos propios, ya opera en más de 50 ciudades del país, con más de 20 millones de usuarios y más de un millón de personas que generaron ingresos a través de la app en la última década.

Pero el eje de esta nueva etapa no es solo crecer, sino integrar. El regreso de Uber Eats —con Argentina como primer mercado global en esta nueva fase— busca consolidar una plataforma que combine viajes y delivery en un mismo entorno digital.

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“En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos”, afirmó Eli Frías, gerente general para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes todos los días confían en la app”.

La estrategia apunta a profundizar un modelo que ya domina en otros mercados: un ecosistema cerrado donde el usuario resuelve transporte y consumo desde una misma aplicación. En ese esquema, servicios como Uber One jugarán un rol central al unificar beneficios.

“Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats es un reflejo de la apuesta de Uber por el país”, sostuvo Juan Martín Cappellini, responsable de la unidad de delivery. “Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, potenciamos la red que ya construimos”.

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Detrás del anuncio hay una señal más amplia. En un escenario donde el consumo no termina de reactivarse y las plataformas compiten por sostener volumen, Uber busca ganar terreno apostando a escala y fidelización.