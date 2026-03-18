Se suman más artistas al cumpleaños de Tini en Córdoba: el Kempes recibirá cuatro invitados

Tini Stoessel confirmó que tendrá cuatro invitados especiales en sus shows del 20 y 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de su Futttura World Tour, donde además se presentará la banda Q' Lokura como soporte. La expectativa crece en torno a quiénes serán los artistas que se sumarán al escenario en dos noches que anticipan una fuerte convocatoria.

La presencia de invitados sorpresa se convierte en uno de los principales atractivos del espectáculo, en un contexto donde la artista apuesta a un show que repasa distintos momentos de su carrera. Desde la organización no se dieron a conocer los nombres, lo que mantiene el interés del público en la previa de los recitales.

Escenario histórico

Otro de los puntos destacados es la magnitud de la puesta en escena. Para estos shows se montará el escenario más grande en la historia del Kempes, con una estructura de origen inglés que se encuentra actualmente en el país. El despliegue técnico incluirá visuales de gran escala y una estructura pensada para acompañar una experiencia inmersiva, en línea con el concepto del tour.

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Los recitales forman parte de una gira que recorre la trayectoria de la cantante, desde sus inicios en Violetta hasta su presente como figura del pop latino. El setlist incluirá sus principales éxitos como "Fresa", "La loto", "22", "La triple T", junto con material más reciente "Angel", "Buenos Aires", "Tinta 90", "Down", en un formato que busca generar una conexión directa con el público.

Los conciertos en Córdoba se posicionan como uno de los eventos musicales más relevantes del año en la provincia, en el marco de una gira que también incluye ciudades como Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Tucumán, Rosario y Salta. Actualmente, solo quedan entradas disponibles para la fecha del 20 de marzo.