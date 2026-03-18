Centro de Córdoba: advierten aumento de personas en situación de calle y deterioro urbano

El presidente del Centro Vecinal del Centro, David Boffa, advirtió sobre el aumento de personas en situación de calle y hechos de inseguridad en el centro de Córdoba, en el marco de un análisis sobre la situación actual del área céntrica. En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por acá", explicó que estas problemáticas están vinculadas al consumo problemático y a la falta de políticas de salud mental.

En ese contexto, evaluó el estado general del centro y marcó diferencias entre su situación actual y su proyección.“El estado de hoy le pongo un 6. En la potencialidad le pongo un 60”. Además, reconoció el deterioro del área, aunque remarcó que existen posibilidades de mejora. “Entiendo que el centro está dañado, sin ninguna duda, soy el primero en reconocerlo”.

Uber anunció una inversión de USD 500 millones y relanza su negocio de delivery en Argentina

También hizo referencia a la actividad económica y su impacto en la zona céntrica. “Muestra una suba en la vacancia comercial”, indicó. Y explicó: “Responde, por un lado, a la situación de la economía argentina y después a problemas particulares del centro”.

En relación a la situación de calle, aseguró que se registra un incremento sostenido en la zona. “Sí notamos un aumento exponencial en el último tiempo”. En ese marco, agregó: “El 90% de la gente que tenemos en situación de indigencia en barrio centro es una cuestión de consumo problemático”.

El dirigente planteó que se trata de una problemática que excede lo económico y requiere intervención específica.“Está faltando una ley en el marco de salud mental”, sostuvo. Además, explicó: “Una persona perdida por las adicciones, no podés preguntarle si quiere salir o no. Porque claramente te va a decir que no, porque su voluntad está coartada”.

Paro docente en Córdoba: el Gobierno afirmó que la adhesión es del 54%

En relación a la seguridad, diferenció los delitos más frecuentes en la zona céntrica y los vinculó a robos de oportunidad. “Los robos que mas suceden son por el descuidista, el mechero, el arrebatador”. A modo de ejemplo, agregó: “Te parás en la esquina de Chacabuco y Entre Ríos con el celular, pasa una moto y te lo puede arrebatar”.

Finalmente, el dirigente planteó que la recuperación del centro requiere un compromiso compartido entre distintos actores. “Hay cosas para reclamarle al Estado, sin duda, pero después creo que los comerciantes y los vecinos tenemos que apostar también”, afirmó.