Más de 100 efectivos buscan a una nena desaparecida en Cosquín: qué se sabe del caso Esmeralda

Una niña de 2 años es intensamente buscada en Cosquín desde la tarde del miércoles 18 de marzo, cuando desapareció de su vivienda en barrio San José Obrero. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple local, que desplegó un operativo con más de 90 efectivos, drones con detección térmica y equipos de canes, mientras rige el secreto de sumario.

La menor, Esmeralda Pereyra López, fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en la puerta de su casa. Según reconstruyó la familia en diálogo con TN, su madre se encontraba dentro del domicilio y fue el abuelo, al regresar de trabajar, quien advirtió su ausencia y dio inicio a la búsqueda.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó la magnitud del despliegue: “Desde el primer momento que la familia puso en conocimiento la desaparición, nos constituimos en el lugar. Se empezó a trabajar con la departamental, bomberos y equipos de búsqueda”.

El funcionario detalló que durante la noche se intensificaron los rastrillajes con tecnología específica: “Estuvimos toda la noche con drones de visión nocturna y detección de calor. Se pusieron todos los recursos disponibles”. Además, precisó que “más de 110 personas” participaron del operativo bajo un comando unificado.

Sobre el avance de la causa, agregó: “Se secuestraron teléfonos que van a ser peritados y se sigue trabajando con distintas líneas investigativas”.

Con el paso de las horas, surgieron nuevas hipótesis a partir de testimonios de vecinos y familiares. Una de las líneas apunta a un circo que se había instalado en las inmediaciones, según informó TN. De acuerdo con el entorno de la niña, el predio no llegó a funcionar y fue desmontado pocas horas después de la desaparición.

“Alguien me sacó a mi hija”, expresó la madre en declaraciones televisivas. También señaló que la sospecha ya fue informada a la Policía. En ese sentido, familiares indicaron que no pudieron ingresar al lugar para buscarla sin orden judicial.

Consultado sobre esa pista, Quinteros confirmó que forma parte de la investigación: “Eso se trabajó desde el momento en que llegamos. Se ordenó una requisa en el lugar y se va a seguir profundizando”. Y advirtió: “Vamos a trabajar en todas las hipótesis que haya”.

En medio de la búsqueda, la familia difundió un pedido desesperado: “Es una nena de dos años, chiquitita. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”. Y agregó: “Para mí alguien la agarró y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla”.

Mientras continúan los rastrillajes en la ciudad y zonas cercanas, los investigadores avanzan con el análisis de cámaras de seguridad —públicas y privadas— y el relevamiento de comunicaciones para reconstruir lo ocurrido.

A nivel nacional, se activó la Alerta Sofía para ampliar la difusión del caso. Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de desaparecer vestía un body gris de mangas largas y estaba descalza.

Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134, a la Policía o a la Unidad Judicial de Cosquín.