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Más de 100 efectivos buscan a una nena desaparecida en Cosquín: qué se sabe del caso Esmeralda

La búsqueda se concentra en barrio San José Obrero, donde fue vista por última vez. La Fiscalía trabaja bajo secreto de sumario mientras se intensifican los rastrillajes. “Es una nena de dos años, chiquitita. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”.

ALERTA SOFIA
Búsqueda desesperada de la niña de dos años desaparecida en Cosquín | MPF
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Una niña de 2 años es intensamente buscada en Cosquín desde la tarde del miércoles 18 de marzo, cuando desapareció de su vivienda en barrio San José Obrero. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple local, que desplegó un operativo con más de 90 efectivos, drones con detección térmica y equipos de canes, mientras rige el secreto de sumario.

La menor, Esmeralda Pereyra López, fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en la puerta de su casa. Según reconstruyó la familia en diálogo con TN, su madre se encontraba dentro del domicilio y fue el abuelo, al regresar de trabajar, quien advirtió su ausencia y dio inicio a la búsqueda.

ALERTA SOFIA

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó la magnitud del despliegue: “Desde el primer momento que la familia puso en conocimiento la desaparición, nos constituimos en el lugar. Se empezó a trabajar con la departamental, bomberos y equipos de búsqueda”.

El funcionario detalló que durante la noche se intensificaron los rastrillajes con tecnología específica: “Estuvimos toda la noche con drones de visión nocturna y detección de calor. Se pusieron todos los recursos disponibles”. Además, precisó que “más de 110 personas” participaron del operativo bajo un comando unificado.

Sobre el avance de la causa, agregó: “Se secuestraron teléfonos que van a ser peritados y se sigue trabajando con distintas líneas investigativas”.

Con el paso de las horas, surgieron nuevas hipótesis a partir de testimonios de vecinos y familiares. Una de las líneas apunta a un circo que se había instalado en las inmediaciones, según informó TN. De acuerdo con el entorno de la niña, el predio no llegó a funcionar y fue desmontado pocas horas después de la desaparición.

Alguien me sacó a mi hija”, expresó la madre en declaraciones televisivas. También señaló que la sospecha ya fue informada a la Policía. En ese sentido, familiares indicaron que no pudieron ingresar al lugar para buscarla sin orden judicial.

Consultado sobre esa pista, Quinteros confirmó que forma parte de la investigación: “Eso se trabajó desde el momento en que llegamos. Se ordenó una requisa en el lugar y se va a seguir profundizando”. Y advirtió: “Vamos a trabajar en todas las hipótesis que haya”.

En medio de la búsqueda, la familia difundió un pedido desesperado: “Es una nena de dos años, chiquitita. Por favor, ayúdennos todos a buscarla”. Y agregó: “Para mí alguien la agarró y se la llevó. A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla”.

Mientras continúan los rastrillajes en la ciudad y zonas cercanas, los investigadores avanzan con el análisis de cámaras de seguridad —públicas y privadas— y el relevamiento de comunicaciones para reconstruir lo ocurrido.

A nivel nacional, se activó la Alerta Sofía para ampliar la difusión del caso. Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello castaño claro y al momento de desaparecer vestía un body gris de mangas largas y estaba descalza.

Cualquier información puede ser comunicada a la línea 134, a la Policía o a la Unidad Judicial de Cosquín.

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