50 años del Golpe de Estado: Un legislador libertario propone eliminar el feriado del 24 de marzo

El legislador Gregorio Hernández Maqueda anunció que presentará en la Legislatura unicameral de Córdoba un proyecto para derogar la ley provincial que adhiere al feriado nacional del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La iniciativa propone reemplazar esa conmemoración por un día dedicado a la democracia y los derechos humanos, fijado el 10 de diciembre.

"Vamos a aprovechar el aniversario del golpe para proponer que no exista más el feriado del 24M porque creemos que es una fecha que divide a la sociedad", afirmó el legislador. Hace pocas semanas, en pleno 8M Día de la Mujer, impulsó la iniciativa de eliminar la paridad de género en las listas electorales.

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"Jurídicamente nosotros no podemos cuestionar el feriado nacional. Lo que pasa es que hay una ley provincial que adhiere al feriado nacional. Nosotros queremos derogar esa ley provincial", explicó. El proyecto busca derogar específicamente la norma provincial que adhiere a esa fecha.

El argumento central: una fecha "que divide"

Para Hernández Maqueda, el 24 de marzo fue apropiado políticamente por sectores del kirchnerismo y la izquierda, lo que le quitó su carácter de conmemoración colectiva. "Queremos derogar esa ley provincial que adhiere al feriado nacional. Creemos que Córdoba no se tiene que plegar a un feriado que ha sido usado por el kirchnerismo y la izquierda, mal usado", afirmó.

Según su visión, el día se usó para "demonizar a las fuerzas armadas que nada tuvieron que ver", en referencia a quienes integran las instituciones militares actuales, "nacidas y criadas en democracia".

"El 24 de marzo invisibiliza a las víctimas del terrorismo de estado que fueron ejecutadas antes del golpe de estado militar del 24 de marzo de 1976", argumentó. Hernández Maqueda mencionó específicamente el accionar de la Triple A durante el gobierno de Juan Domingo Perón y de su esposa Isabel Perón, así como a las organizaciones armadas Montoneros y el ERP, a quienes involucró en el ciclo de violencia de aquella etapa.

Y agregó: "Tenemos que tener una memoria y una verdad completa que nos una a todos. Importan todos los muertos, importan todas las víctimas e importan los derechos humanos de todos".

El 10 de diciembre como fecha alternativa

La propuesta no se limita a derogar el feriado del 24 de marzo. Hernández Maqueda impulsa paralelamente un proyecto para instituir el 10 de diciembre como día conmemorativo, en referencia a la fecha en que Raúl Alfonsín asumió la presidencia en 1983, que marcó el inicio de la democracia ininterrumpida en Argentina.

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"Creemos que la fecha para unir en la democracia y los derechos humanos es el 10 de diciembre, que fue cuando asumió el presidente Alfonsín, inauguró un ciclo democrático ininterrumpido", señaló.

El legislador precisó que no se trataría de un nuevo feriado sino de una jornada conmemorativa. "Instituir una ley, no para instituir un nuevo feriado, sino un día conmemorativo, el 10 de diciembre en aras a recordar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho", indicó.

El proyecto aún no fue formalmente presentado en la Legislatura provincial al momento de estas declaraciones, aunque el legislador anticipó que lo haría en el marco del propio aniversario del golpe de Estado.