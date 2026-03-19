Grupo Libertad explica cómo operarán sus centros comerciales tras la venta de supermercados

El Grupo Libertad avanza en una reconfiguración clave de su negocio en Argentina tras desprenderse de parte de su operación supermercadista, en una decisión que impacta directamente en Córdoba y otras provincias. La estrategia apunta a concentrarse en el desarrollo inmobiliario y la gestión de centros comerciales, en un contexto de retracción del consumo, cambios en el sector retail y un recambio accionario que impulsó esta redefinición.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Legales y Relaciones Institucionales del Grupo Libertad, Diego Sabat, explicó que la operación responde a una decisión estratégica del grupo y a una oportunidad generada tras el ingreso de un nuevo accionista. “Lo que hay que tener presente es que Libertad tiene históricamente muy consolidados dos negocios. Uno vinculado a la venta de hipermercados y supermercados, pero realmente tiene una actividad muy potente que son sus centros comerciales en el país”, señaló.

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En esa línea, detalló el cambio de enfoque de la compañía. “Lo que ha decidido el grupo es focalizarse en el desarrollo de la actividad inmobiliaria, es decir, en la operación de sus centros comerciales”, afirmó. Y agregó: “Esto surgió como una oportunidad para el grupo Libertad y para La Anónima, coincidiendo con una intención de Libertad de salir de esta zona del país”.

El ejecutivo también vinculó la operación con el cambio en la estructura accionaria. “Nuestro nuevo accionista, que es la familia Calleja, inició conversaciones con la familia Braun, que es la propietaria de supermercados La Anónima”, explicó, y remarcó que el acuerdo se enmarca en una lógica de complementariedad entre ambas compañías.

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En ese sentido, describió el acuerdo como una alianza estratégica. “Es de alguna manera dejar entrar a nuestra casa, que son nuestros centros comerciales, a un nuevo operador de las tiendas ancla que son los supermercados”, sostuvo. Y agregó: “Creemos que hemos encontrado una excelente opción para todos nuestros clientes de los Paseos Libertad”.

Garantías laborales y apuesta por los Paseo Libertad

Sabat subrayó además que la operación contempla la continuidad de los puestos de trabajo. “No es una operación solamente comercial, sino que también aseguramos la plena continuidad laboral de los colaboradores que van a pasar de Libertad a La Anónima”, indicó.

Sobre el impacto en la marca, aclaró que no habrá cambios en los centros comerciales. “Consolidamos esa marca que realmente nos funciona muy bien. De hecho, vamos a potenciar Paseo Libertad”, afirmó.

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Además, destacó que el ingreso de un nuevo operador busca mejorar la propuesta comercial en un contexto desafiante. “Las condiciones que tiene nuestro nuevo operador de los supermercados realmente es muy satisfactoria para brindar una propuesta muy buena para todos nuestros clientes”, señaló.

Finalmente, precisó que el proceso será gradual. “Seguramente en las próximas semanas o meses se irá formalizando esta operación, con todo el proceso de transferencia y cesión del personal”, concluyó.