Córdoba: Uber ofrece viajes al 50% en medio de la crisis del transporte

En medio de las complicaciones en el sistema de transporte en Córdoba, tras la salida de una empresa y la reconfiguración de recorridos por parte de otras operadoras, la aplicación Uber lanzó una nueva promoción para complementar los traslados urbanos. La propuesta, denominada “Uber más Bondi”, apunta a resolver los tramos finales de los viajes diarios, en un contexto donde el servicio funciona con dificultades.

El esquema contempla descuentos del 50% en viajes de hasta cuatro kilómetros que comiencen o finalicen en paradas estratégicas del transporte público. Estos puntos fueron previamente definidos por la aplicación como nodos de alta circulación, donde confluyen múltiples líneas de colectivos. La medida es temporal y está pensada para el período de regreso a clases y fin del verano.

Juan Labaqui, director de comunicaciones de Uber, explicó el objetivo de la propuesta en dialogo con Radio Punto a Punto, en el programa "Es Por Aca": “Hay un fenómeno que vemos en distintas ciudades, que es que muchísima gente empieza a complementar un viaje más largo de transporte público, pero todavía le queda una distancia más corta para llegar a destino”. En ese sentido, agregó: “Lo que queremos es complementar ese viaje, que es algo que vemos que ya ocurre y muchos usuarios lo están haciendo así”.

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El beneficio se activa automáticamente cuando el usuario solicita un viaje que cumpla con las condiciones establecidas por la plataforma. “Se está usando Uber como un complemento y no como un reemplazo del transporte público”, detalló.

Consultado sobre el contexto local, Labaquí aclaró que el lanzamiento no responde directamente a la crisis del transporte en Córdoba. “De ninguna manera, nosotros no tenemos la posibilidad de planificar una campaña esperando qué es lo que va a ocurrir”, sostuvo, y explicó que la ciudad es la segunda en implementar esta modalidad luego de Buenos Aires.

Uber Eats

Además, anticipó la futura llegada de nuevos servicios a la aplicación. “No hay necesidad de bajarse una aplicación adicional, todo va a poder aparecer en el mismo lugar”, indicó sobre Uber Eats, que permitirá pedir comida y, en el futuro, realizar compras en supermercados y otros comercios.

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En ese sentido, precisó: “Esto es, en principio, pedir comidas de restaurantes, pero después también sí esperamos que sea poder hacer compras de supermercados, o hacer compras de cualquier comercio que resuelva un poco el día a día de la gente”.

Por último, Labaqui aclaró que la iniciativa de transporte es temporal. “Esto es una promoción, es por tiempo limitado”, señaló. Y diferenció: “Esto no es un producto, así como UberX Juntos, que una vez que está disponible no desaparece”.