Astrobeer Experience: vuelve el evento que fusiona cerveza artesanal, música sensorial y turismo astronómico en Córdoba

Tras una primera experiencia con buena respuesta del público, ASTRObeer Experience tendrá su segunda edición este sábado 21 de marzo en Agua de Oro, con una propuesta que mezcla degustación de cerveza artesanal, observación del cielo y música en vivo en un entorno natural.

La iniciativa se desarrollará en el complejo Alma Calma, en Sierras Chicas, y está pensada como una experiencia sensorial de tres horas que busca alejarse del formato tradicional de eventos masivos.

ASTRObeer Experience es más que un evento, es una vivencia grupal con sentido.

“Es una experiencia básicamente sensorial”, explicó Silvana Sánchez, coorganizadora de la propuesta y guía de turismo astronómico. “Lo que buscamos es que no haya interferencias, que las personas puedan conectar con distintos sentidos: el gusto, la vista y el oído”, agregó.

El encuentro comenzará con una cata guiada de cervezas artesanales producidas en el lugar, a cargo del proyecto Montaraz. Luego, la experiencia se trasladará a un plano más contemplativo con una charla sobre el cosmos y el equinoccio de otoño, seguida por observación astronómica con telescopio.

“Todavía se puede ver Júpiter, además de estrellas, constelaciones y otros objetos del cielo. Todo depende de las condiciones, pero siempre hay algo para descubrir”, detalló Sánchez.

El cierre estará a cargo del músico Diego Clark, con un concierto de música sensorial realizado con instrumentos reciclados y una propuesta de inmersión sonora con auriculares.

La experiencia tiene un cupo limitado a 20 personas, lo que apunta a mantener un clima íntimo. “Son encuentros chicos para garantizar la calidad. La gente sale muy contenta, nos dejan buenas reseñas y nos piden más ediciones”, señaló la organizadora.

Conoc SRL: dictan sentencias de verificación en el concurso por agrupamiento de la desarrollista

La primera edición se realizó en febrero y estuvo orientada a “los enamorados de la vida”, una decisión que, según explicaron, buscó ampliar el público más allá de las parejas. “Se ve que estamos cubriendo un espacio que la gente necesita, sobre todo en un contexto donde hay mucho estrés”, afirmó Sánchez.

El evento comenzará a las 19.30 y se extenderá hasta las 22.30. La participación tiene un costo de $35.000 por persona y las reservas se realizan con inscripción previa.

Aunque está orientado principalmente a adultos, desde la organización indicaron que pueden asistir adolescentes y niños a partir de cierta edad, siempre que se adapten al ritmo de la experiencia.

“Invita a desconectar de la vida diaria y volver a lo natural. Y lo mejor es que está a menos de una hora de Córdoba”, concluyó.