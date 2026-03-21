Javier Milei en la CPAC: llamó "pichón de tirano" a Pedro Sánchez y dijo que Cuba "probablemente será libre antes de mitad de año"

El presidente Javier Milei celebró la posible intervención de Donald Trump en Cuba y, en territorio europeo, atacó al presidente español, Pedro Sánchez.

"Qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroica", dijo Milei en el discurso de cierre de la convención ultraconservadora CPAC.,en Budapest.

"Seguramente, antes de mitad de año con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump probablemente veamos a Cuba libre", remató.

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En el discurso volvió a apuntar contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien llamó "pichón de tirano".

"Cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España", disparó Milei.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abrió este sábado en Budapest la cumbre de líderes conservadores CPAC. Luego llegó el turno del presidente Javier Milei.

Frente a referentes mundiales conservadores y de ultraderecha, Orban nombró al mandatario argentino como “una estrella mundial de los valores occidentales”.

"Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente argentino visita Hungría. Estamos muy contentos; llega en un momento muy importante", destacó.

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