¿Irá Netanyahu a la foto con "el presidente más sionista del mundo" en Budapest?

El presidente argetino Javier Milei llegó este viernes 20 de marzo por la tarde a Budapest, Hungría, donde este sábado hablará en la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), evento de derecha tradicionalmente vinculado a la política estadounidense, pero que el polémico premier húngaro Viktor Orbán ha extendido este año a territorio europeo.

La duda este viernes por la noche en la capital húngara era si a ese evento llegaría, a última hora, el premier israelí Benjamin Netanyahu, que en caso de asistir podría entontrarse en una foto con Milei, que se ha definido públicamente como "el presidente más sionista del mundo".

Milei y Netanyahu, en una foto de archivo.

La guerra en curso con Irán sería el motivo que mantendría a Netanyahu en Israel, según las versiones que lo daban este viernes no viajando a Budapest, pero por las dudas que finalmente llegara, la ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación internacional de los Derechos Humanos, la reclamado a Hungría "que arreste de inmediato a Benjamin Netanyahu", dado que el líder judío "sigue bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI)" por crímenes de lesa humanidad "y por eso las autoridades húngaras tienen la obligación de detenerlo".

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Crímenes de "lesa humanidad" en Gaza: por qué la CPI pidió la captura de Netanhayu y jefes de Hamas

Hungría anunció en abril del año pasado su salida del Tribunal Penal Internacional horas después de que Netanyahu realizara su primera visita de estado al país desde el estallido de la guerra de Gaza, y cuando el mandatario judío ya llevaba cinco meses bajo orden de arresto, junto a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra contra la población palestina en el enclave.

Sucede que Hungría todavía no está todavía de manera efectiva fuera del Tribunal de La Haya. Es que el anuncio de salida debe ir acompañado de una notificación por escrito al secretario general de la ONU para abandonar el tratado y, en cualquier caso, la retirada entra en vigor un año después del anuncio, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, que estableció el TPI, por lo que el país sigue siendo miembro al menos hasta abril de este año.

Dada la situación actual, HRW pide a las autoridades húngaras que "detengan a Netanyahu si entra en territorio húngaro", como es su intención según informaron el pasado fin de semana desde su oficina al diario 'The Times of Israel', para acudir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). La investigadora de HRW especializada en temas de justicia internacional, Alice Autin, no solo ha recordado este procedimiento sino que ha avisado de las consecuencias de que Netanyahu regrese a Israel en libertad: "Hungría va a enquistar la impunidad ante los graves crímenes que se cometen en Palestina y traicionará una vez más a las víctimas a las que se les lleva negando la justicia desde hace demasiado tiempo".

Netanyahu viajó en abril del año pasado a Hungría desafiando la orden de arresto del TPI por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de las investigaciones por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Entonces el Ejecutivo de Orbán puso en marcha la salida de Hungría del tribunal internacional.

EP/HB