El ataque a Ras Laffan golpea al corazón del gas mundial y agrava los riesgos energéticos

El ataque con misiles sobre una de las zonas más sensibles del sistema energético global volvió a sacudir a los mercados. La estatal QatarEnergy confirmó que Ras Laffan Industrial City fue alcanzada, con incendios y daños extensos, aunque sin víctimas hasta ahora. La magnitud del hecho no pasa solamente por el impacto inmediato sino por lo que representa ese punto dentro del mapa energético mundial.

Ras Laffan es el centro operativo del gas en Qatar. Allí se concentra gran parte de la capacidad de licuefacción de GNL y la salida de cargamentos hacia distintos continentes. Por escala, se la considera la mayor instalación de GNL del mundo, lo que la vuelve crítica para el equilibrio entre oferta y demanda global.

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El problema es el momento en el que ocurre. El mercado de gas ya venía tensionado, en las últimas semanas se registraron interrupciones en envíos, advertencias de fuerza mayor y demoras logísticas que podían extenderse. En ese contexto, cualquier golpe sobre un nodo central amplifica el efecto.

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Al mismo tiempo, la escalada sumó otro frente. Hubo un ataque israelí sobre South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo en su lado iraní, compartido con Qatar como North Field. Irán no pesa tanto por sus exportaciones, pero sí por su dependencia interna de ese campo, lo que indica que el conflicto ya está alcanzando infraestructura energética clave en la región.

Cuando se combinan ambos episodios, la situación cambia. Dejó de ser solo un shock de expectativas y empezó a tomar forma un problema de oferta y logística que puede sostenerse en el tiempo si la situación no se descomprime.

Los precios reaccionaron rápido. El Brent superó los US$110 por barril y el WTI se movió en niveles similares. En el gas, el impacto fue más fuerte. El TTF europeo se ubicó por encima de los €56 MWh, con una suba cercana al 75% frente a los valores previos al conflicto.

El GNL no es un mercado flexible en el corto plazo, sino que la capacidad de licuefacción, la disponibilidad de buques y la infraestructura para recibir el gas imponen límites. En contextos como este, en el que aparece incertidumbre sobre un proveedor central como Qatar, el sistema ajusta vía precios y reasignación de cargamentos.

Ese encarecimiento no queda aislado en el sector energético, sino que se traslada a la generación eléctrica, impacta en la industria y termina presionando sobre la inflación. Europa suele ser el primer lugar donde se siente, pero el efecto se expande.

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En Argentina, el frente más inmediato es el invierno. Si el precio internacional se mantiene alto, conseguir cargamentos para cubrir el pico de demanda se vuelve más caro y ahí reaparece una discusión conocida sobre si se deben subsidiar las tarifas.

Además, entra en juego la señal que se le dé al sector. En un momento en el que el país busca consolidar inversiones en gas y petróleo, lo que haga el Gobierno frente a este tipo de shocks incide directamente en la confianza y en las decisiones de largo plazo.

Hay otro canal que empieza a moverse y que suele pasar más desapercibido. El conflicto en el Golfo afecta rutas comerciales clave, ya que por esa zona circula una parte importante del comercio global de fertilizantes nitrogenados y de insumos como el azufre. Se estima que más del 30% de esos flujos atraviesan un área hoy bajo riesgo.

Algunas respuestas ya aparecieron, China decidió liberar reservas de fertilizantes para sostener su mercado interno. Esto indica que la disrupción no es solo energética.

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Para Argentina, esto pega por otro lado. Un aumento en fertilizantes impacta en los costos del agro, presiona los precios de los alimentos y puede achicar márgenes en plena necesidad de sostener actividad.

Lo que empieza a delinearse va más allá de una suba puntual de precios, el conflicto se está metiendo en puntos neurálgicos del sistema energético global y cuando eso pasa, los efectos dejan de ser transitorios y pasan a tener otra profundidad.

RG