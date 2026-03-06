Catar advierte al FT que el conflicto frenará exportaciones del Golfo Pérsico

El ministro de Energía de Catar advirtió que el conflicto en Oriente Medio probablemente obligará a los países del Golfo Pérsico a detener las exportaciones de energía, lo que causaría un daño económico significativo, informó el Financial Times.

El emirato, que esta semana detuvo su planta de GNL de Ras Laffan tras un ataque con drones iraníes, no podrá reanudar la producción de gas natural hasta que las hostilidades hayan terminado por completo, dijo el ministro de Energía Saad al-Kaabi al diario en una entrevista.

Emiratos y Catar buscan una coalición para frenar la ofensiva de Trump en Irán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Incluso entonces, tomará semanas o incluso un mes restablecer un ciclo normal de entregas, señaló. Catar todavía está evaluando los daños en sus operaciones terrestres de GNL.

Si la situación no se resuelve, todos los exportadores del Golfo probablemente tendrán que declarar fuerza mayor —una cláusula que les permite suspender entregas contractuales sin enfrentar penalidades— en los próximos días, afirmó al-Kaabi, quien también es el presidente ejecutivo de QatarEnergy.

Argentinos varados en Dubái piden ayuda del Gobierno para volver

Un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz podría llevar el precio del petróleo a US$150 por barril en las próximas semanas, y el shock energético general podría “derribar las economías del mundo”, pronosticó.

El conflicto en Medio Oriente —desatado por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero— ha sacudido los mercados energéticos y elevado los precios del crudo, el gas natural y los derivados del petróleo, amenazando con desatar una ola de inflación global. Al-Kaabi advirtió que los países europeos sufrirán económicamente a medida que los compradores asiáticos de GNL compitan por los cargamentos restantes.

GZ