La balanza turística marcó un saldo negativo de 1,09 millones de turistas en febrero de 2026. Ingresaron 534,2 mil desde el exterior a la Argentina y salieron 1,63 millones residentes, lo cual implica un crecimiento de 8,0% y una caída de 10,7%, respectivamente, informó el el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el análisis, el INDEC marca que el 21,1% del turismo receptivo provino de Chile (21,5%), Europa (9,8%), Estados Unidos y Canadá (13,8%) y Brasil (13,0%).

Por otro lado, comunica que “el 43,1% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía terrestre; el 42,5% por vía aérea; y el 14,4% restante, por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 41,0% del total del turismo receptivo”.

Fin de semana largo: viajaron casi 50% más turistas que en 2025, pero el gasto real cayó 1,6%, según CAME

Además, “las salidas al exterior incluyeron a 2.172,6 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.629,2 miles fueron turistas y 543,4 miles fueron excursionistas”.

¿Cuáles fueron los principales países a los que viajaron los argentinos en febrero?

Sobre los viajes de los argentinos, el INDEC registró que “el 82,2% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes”, y “los principales destinos fueron Brasil (36,4%), Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%)”.

Asimismo, añadió que “el 53,5% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre; el 37,1% por vía aérea; y el 9,5% por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 34,3% del total del turismo emisivo”.

Los motivos de los viajes de turistas no residentes y residentes

En cuanto a los motivos de los desplazamientos, “el 57,8% de los turistas no residentes indicó que ‘Vacaciones/ocio’ fue el motivo principal del viaje. Le siguió ‘Visita a familiares o amigos’, que representó el 28,4%”. Además, “el 80,4% de los turistas residentes indicó que el principal motivo de su viaje fue ‘Vacaciones/ocio’, seguido por ‘Visita a familiares o amigos’, que fue la opción elegida por el 10,5%”.

Por último, los datos informan que: “En febrero, se registró un saldo negativo de 1.320,6 miles de visitantes internacionalespor todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 1.095,0 miles de turistas y de 225,7 miles de excursionistas”.

“La salida de argentinos al exterior sigue superando ampliamente el ingreso de turistas extranjeros, lo que implica una presión directa sobre la salida de divisas”, indicaron desde el CEPEC.

“Aunque aumentó el turismo receptivo, este avance resulta insuficiente frente al nivel de turismo emisivo”, afirman desde la consultora.

Y concluyen: “La combinación de estos factores genera un rojo estructural en la cuenta de turismo, explicado principalmente por la brecha entre ingresos y egresos de viajeros. A nivel macro, esto impacta negativamente en la balanza de servicios y en la acumulación de reservas”.

LM