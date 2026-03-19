Turismo en Semana Santa 2026: destinos más elegidos, escapadas y consumo moderado

El turismo se prepara para un intenso movimiento de cara a los próximos feriados, con Semana Santa y el 24 de marzo generando un escenario ideal para escapadas largas. En ese contexto, Leandro Péres Lerea explicó: “No llama la atención que veamos mucha gente en largas estadías saliendo del país”, en referencia a la estrategia de muchos trabajadores de tomarse días intermedios para extender sus vacaciones.

Según el especialista, esta dinámica permite maximizar los días de descanso: “Hay gente que se pide los días del medio y se termina yendo dos semanas”, lo que consolida una tendencia creciente en el turismo post-pandemia.

Destinos más elegidos y tendencias de viaje

Entre los destinos más buscados, Péres Lerea destacó el liderazgo de los grandes centros turísticos: “La Ciudad de Buenos Aires está primera en búsquedas, segunda Mar del Plata, y después hay un empate entre Cataratas, Mendoza y Salta”. Esta preferencia, explicó, responde a la amplia oferta de actividades y servicios.

En una segunda línea aparecen destinos emergentes que ganaron posicionamiento en la última década: “Tandil, Villa General Belgrano o San Rafael empiezan a aparecer como alternativas”, indicó, aunque aclaró que cuentan con menor capacidad y oferta.

El especialista también remarcó que el deseo de viajar sigue firme: “Está demostrado que la gente quiere viajar, conocer y las escapadas siguen siendo el driver de la industria”. Sin embargo, introdujo una advertencia clave sobre el comportamiento del turista actual: “Va a haber buena ocupación, pero poco consumo en destino”.

Ocupación alta, pero menor gasto

En relación al consumo, Péres Lerea describió un cambio en los hábitos: “La gente va, se aloja, pasea, pero no sale a comprar como antes”, reflejando el impacto del contexto económico en las decisiones de gasto.

Además, recomendó planificar con anticipación y no esperar ofertas de último momento: “El que quiera especular con alojarse en un hotel cinco estrellas por dos pesos, que se lo saque de la cabeza”, advirtió, señalando que la oferta de calidad es limitada y se reserva con rapidez.

Sobre la costa atlántica, el panorama también es positivo: “Mar del Plata está en el top 3 en todas las plataformas”, afirmó, destacando su ventaja competitiva en infraestructura y oferta. En tanto, destinos premium como Pinamar o Cariló también proyectan buenos niveles de ocupación.

Finalmente, el especialista resumió el escenario general con una mirada equilibrada: “Las expectativas no son malas, va a haber continuidad con lo que se vio en el verano”, aunque con un turista más cuidadoso en sus gastos.

