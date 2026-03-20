En "QR!", Guido Bambini advirtió por la inflación: "El panorama de precios es complicado para los próximos meses"

En el programa "QR!", el especialista en economía Guido Bambini cuestionó las proyecciones del ministro Luis Caputo y advirtió que la inflación sigue presionada por aumentos concretos en precios clave, pese al discurso oficial de desaceleración. “Estamos teniendo un shock distinto cada mes hace nueve meses. Ya es un problema buscarle una excusa a cada uno”, sostuvo, en referencia a las explicaciones del Gobierno sobre la suba de precios.

Bambini detalló que durante marzo se registraron aumentos de hasta el 12% en productos de supermercados mayoristas en apenas 17 días, con subas marcadas en rubros como limpieza, lácteos, yerba y bebidas. Según explicó, estos incrementos superan ampliamente el último dato de inflación mensual, que rondó el 2,9%.

Además, advirtió que estos aumentos terminan trasladándose a los precios minoristas, aunque con cierto retraso, y que los comercios tienen cada vez menos margen para absorberlos. “No te da la rentabilidad para sostener subas de este nivel”, explicó.

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El economista también puso el foco en el impacto del contexto internacional. Señaló que el aumento del precio de los combustibles, que ya subieron alrededor de un 8% en lo que va de marzo, podría agravarse si continúa el conflicto bélico global, elevando el valor del petróleo y sumando presión inflacionaria en los próximos meses.

En paralelo, alertó por la caída del consumo, con una baja del 2,5% interanual en la ingesta de carne, y remarcó que se trata de un nivel históricamente bajo. “Hay que remontarse décadas para encontrar un dato similar”, indicó.

Bambini también cuestionó el argumento oficial sobre un supuesto “factor psicológico” en la economía. Citó datos de la Universidad Torcuato Di Tella que muestran una caída del 5% en la confianza del consumidor, y estadísticas del INDEC que reflejan problemas en la industria y el comercio por la baja demanda interna y el aumento de importaciones.

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“No es un tema psicológico, los propios datos muestran que la actividad está frenada”, afirmó.

Para cerrar, el economista sostuvo que el principal problema del modelo actual es la combinación de salarios deteriorados, menor poder de compra y apertura importadora, factores que, según dijo, explican el enfriamiento de la economía y las malas expectativas a futuro.

LB