Luis Caputo tendrá este martes 17 de marzo una vidriera privilegiada ante empresarios, inversores y ejecutivos globales: el ministro de Economía será el encargado de cerrar el IEFA LatAm Forum 2026, uno de los encuentros de negocios más relevantes de la semana en la Argentina, en una jornada atravesada por debates sobre Vaca Muerta, minería, energías renovables, geopolítica e inteligencia artificial. Según la agenda del evento, su exposición está prevista para las 17.10, como “closing keynote remarks”, en el tramo final del foro que se desarrollará en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

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La exposición cobra relevancia en momentos en que el Gobierno busca sostener el interés inversor sobre sectores generadores de dólares, el cierre de Caputo funciona como una señal política en un foro armado alrededor de los activos que hoy concentran la atención del mercado: hidrocarburos, cobre, minerales críticos, infraestructura y financiamiento.

El propio programa muestra esa lógica: durante todo el día pasarán por el escenario gobernadores de provincias mineras y energéticas, ejecutivos de YPF, Tecpetrol, Phoenix, Lundin Mining, Vicuña Corp., YPF Luz, IMPSA, BlackRock, BMO y el Banco Mundial, entre otros.

Una agenda atada a los sectores que prometen divisas

Uno de los paneles más fuertes estará dedicado a Vaca Muerta, presentada en la agenda como un pilar de la estrategia energética y del futuro económico argentino. Allí participarán Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources; y los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. El eje del debate pasará por producción récord, infraestructura, regulación y capacidad de atracción de capital.

La minería tendrá otro bloque central con el panel sobre Vicuña y el cobre a gran escala, donde expondrán Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. La descripción oficial del panel plantea que el proyecto puede convertirse en una de las inversiones mineras más relevantes de la década y redefinir el lugar de la Argentina en las cadenas globales ligadas a la electrificación y la manufactura avanzada.

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Antes, la agenda abre también un espacio para discutir minerales, alianzas y resiliencia industrial, con foco en cómo los metales y minerales pasan a jugar un papel geopolítico cada vez más decisivo. En ese segmento participarán, entre otros, el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, representantes del BID, Pan American Silver y McEwen Copper.

Renovables, YPF e inteligencia artificial

El foro no quedará limitado al petróleo y la minería. También habrá una sesión sobre el futuro de las energías renovables en América Latina, con participación de Martín Mandarano de YPF Luz, Jorge Salcedo de IMPSA y Juan Pablo Saltre de Ventus. Más tarde, uno de los momentos destacados será un fireside chat con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Horacio Marín, CEO de YPF, entre los oradores del IEFA LATAM FORUM 2026.

Otro tramo relevante de la jornada pondrá la lupa sobre la inteligencia artificial y la nueva ola de productividad asociada a infraestructura digital y sistemas agentes. La agenda lo presenta como uno de los desafíos emergentes para América Latina, tanto por su potencial de crecimiento como por las restricciones en talento, regulación e inversión.

En paralelo, el arranque del encuentro ya marca el tono geopolítico del día: la apertura formal estará a cargo de Nicholas Rémillard, CEO de IEFA, y el discurso inicial lo dará Pablo Quirno, secretario de Finanzas de Argentina, según la agenda cargada en el PDF. Luego habrá un panel sobre el rol de América Latina en un orden comercial global fragmentado, con ejecutivos de BlackRock, BMO, Canaccord y el Banco Mundial.

La intervención final de Caputo aparece como el cierre político de una jornada pensada para discutir cómo se inserta la región en el nuevo mapa global de inversiones. Después de paneles sobre comercio, guerra comercial, riesgo político, energía, cobre, renovables e IA, el ministro tendrá la posibilidad de sintetizar el mensaje oficial frente a un auditorio donde confluyen fondos, bancos, multinacionales y gobernadores.

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