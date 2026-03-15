Podrían consumirse todos los dólares del Argentina Week en solo un año

Un informe de la Fundación Capital, de Martín Redrado, señaló que la formación de activos externos (FAE) alcanzaría este año los US$ 20.000 millones. Es decir, se demandaría entre el atesoramiento y la salida de dólares del sistema por parte del sector privado más de lo anunciado por el Gobierno en inversiones durante el Argentina Week por US$ 16.151 millones. Si se da este escenario, el balance de estos mega anuncios no llegaría a cubrir las necesidades de los ahorristas por US$ 4 mil millones.

Si bien la dolarización de carteras disminuyó tras las elecciones de octubre pasado, la demanda de billetes verdes en enero alcanzó los US$ 2.203 millones y marcó la segunda suba consecutiva, de acuerdo al informe de balance cambiario del Banco Central (BCRA). Para tener una perspectiva de a cuánto podría llegar este año, si se revisa los últimos datos del BCRA para un año no electoral hay remontarse al 2018, cuando los ahorristas minoristas fueron compradores netos por US$ 18.851 millones, un monto también mayor a las inversiones anunciadas.

El año pasado se batió un récord. Neteado, los argentinos se dolarizaron por US$ 22.310. Si se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir la FAE, el guarismo se eleva a US$ 32.340 millones, el más alto del siglo. Para todo 2026, la Fundación Capital estima que serán unos US$ 20.000 millones.

Cepo. Las restricciones cambiarias a las empresas se mantienen y el Gobierno descarta modificaciones en el corto plazo, de acuerdo a declaraciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, en el marco del Argentina Week en Estados Unidos. “Si no querés participar del mercado cambiario oficial, podés ir al mercado financiero”, señaló, según consignó Bloomberg Línea.

El titular de la entidad monetaria aclaró que primero se deben eliminar todos los desequilibrios, mientras tanto no se avanzará en la quita total del cepo, que aún funciona como un mecanismo de contención de mecanismo para que el capital de trabajo se mantenga en moneda local sin afectar el funcionamiento de las empresas.Las compañías solo puede girar dividendos a partir del cierre del balance del año pasado, la restricción se mantienen para los periodos previos a 2025.