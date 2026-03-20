En "QR!", Julián Moreno advirtió: "La empresa que cierra no se abre más" y reclamó medidas urgentes para las pymes

En el programa "QR!", de Canal E, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las pymes en Argentina y lanzó una frase contundente: “La empresa que cierra no se abre más”.

El dirigente participó de una charla junto al conductor Pablo Caruso y el economista Guido Bambini, donde analizó el impacto del actual modelo económico en el entramado productivo. Allí sostuvo que la crisis está obligando a las pequeñas y medianas empresas a organizarse y a buscar respuestas en el Congreso, ante la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo.

“Logramos una convocatoria interesante en el Congreso para contar la realidad. Entendemos que del Ejecutivo no hay mucho para reclamar”, explicó. Según detalló, el objetivo es impulsar medidas paliativas que permitan sostener a las empresas en funcionamiento, como alivios impositivos, revisión de tarifas y mejores condiciones frente a las deudas fiscales.

“Los comerciantes y las PyMEs están preocupados en este momento”

Moreno fue claro al describir el escenario: “Venimos perdiendo miles de empresas por año. Y cuando una cierra, no vuelve a abrir”, insistió. En ese sentido, remarcó que la situación podría empeorar si no se aplican políticas de contención en el corto plazo.

El dirigente también cuestionó el rumbo económico y aseguró que los sectores que hoy crecen, como el petróleo o la minería, no generan un impacto real en las pymes. “Son actividades que emplean a una porción muy chica de trabajadores y no traccionan al resto de la economía”, explicó.

Al mismo tiempo, advirtió que la caída del poder adquisitivo y las limitaciones en paritarias afectan directamente al mercado interno: “Las pymes vivimos del consumo. Si el ingreso de la gente cae, la torta se achica y nos afecta a todos”.

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Otro de los puntos críticos fue la apertura de importaciones. Moreno denunció que la competencia externa está golpeando fuerte a la industria local: “Hay una apertura indiscriminada que está destruyendo la producción nacional”, afirmó.

Finalmente, planteó la posibilidad de una mayor articulación entre empresarios y trabajadores frente a la crisis. Según dijo, podría consolidarse un frente común para defender el empleo y el mercado interno: “Esto se va a profundizar. Hoy somos cientos, pero en unos meses pueden ser miles los que salgan a reclamar”.

LB