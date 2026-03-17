La gestión de costos: una ventaja competitiva para las PyMEs

Las PyMEs constituyen el núcleo del tejido productivo argentino. En provincias como Misiones —donde la industria, el comercio y los servicios traccionan la economía— su rol es estratégico. Sin embargo, muchas de estas empresas en todo el país operan sin sistemas profesionales de gestión de costos, tomando decisiones en un entorno que hoy exige precisión y eficiencia. Acompañar a estas empresas argentinas en ese desafío es el foco de nuestra consultoría.

¿Cuál es el nuevo escenario económico que enfrentan las PyMEs?

La economía argentina atravesó años de inflación estructural con registros excepcionales que distorsionaron precios relativosy comprimieron márgenes de manera sostenida. Este escenario no elimina la complejidad: la recomposición de precios relativos, la presión cambiaria y la volatilidad de insumos siguen presentes. Y en ese contexto, un concepto pasa a ser central en la gestión empresarial: la eficiencia económica.

¿Por qué la eficiencia se convierte en el factor clave y decisivo?

En contextos de alta inflación, las ineficiencias pueden quedar parcialmente encubiertas por la dinámica de precios. Cuando esa presión se mantiene y los márgenes se ajustan, esas ineficiencias quedan expuestas con mayor nitidez. Una PyME que no conoce con precisión su estructura de costos, que no mide su punto de equilibrio y que no evalúa la rentabilidad real de cada producto o servicio opera con un riesgo estratégico crítico. La eficiencia deja de ser un objetivo deseable para convertirse en una condición de supervivencia y crecimiento.

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¿Qué permite concretamente una gestión profesional de costos?

Permite identificar ineficiencias ocultas, optimizar el uso de recursos, definir precios competitivos con rentabilidad sostenida y tomar decisiones de inversión y comercialización con respaldo técnico sólido. La información de costos, correctamente estructurada, se transforma en el principal instrumento de dirección empresarial.

En la Argentina de hoy, eficiencia y gestión de costos son sinónimos de ventaja competitiva real.

Iván Acosta — Contador Público | Especialista en Dirección y Gestión de PyMEs (UBA) | Especialista en Auditoría (UNAM Misiones)

Posadas, Misiones

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