La inocuidad no se ve: por qué la mayoría de las enfermedades alimentarias se originan en casa

La inocuidad alimentaria no se ve, no tiene olor ni sabor. Un alimento puede parecer normal y aun así representar un riesgo para la salud. Esto se debe a que muchos microorganismos capaces de provocar enfermedades no alteran las características organolépticas de los alimentos. Por eso, confiar solo en la apariencia es uno de los errores más frecuentes.

En las casas, los principales riesgos no suelen estar asociados a la falta de limpieza, sino al manejo incorrecto del tiempo y la temperatura. Dejar una comida preparada varias horas fuera de la heladera, guardar sobras sin enfriarlas correctamente, recalentar varias veces el mismo alimento o descongelar a temperatura ambiente son prácticas habituales que aumentan significativamente el riesgo microbiológico, especialmente en épocas de calor.

La heladera, muchas veces considerada un espacio seguro, también puede convertirse en un punto crítico. El almacenamiento sin orden, el contacto entre alimentos crudos y cocidos o una temperatura inadecuada favorecen la contaminación cruzada. La carne cruda goteando sobre alimentos listos para consumir es un ejemplo simple, pero frecuente, de cómo se puede comprometer la seguridad de una comida sin notarlo.

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Otro alimento que merece especial atención es la carne picada. Su mayor superficie de contacto la vuelve más vulnerable al crecimiento de bacterias, y una cocción insuficiente puede tener consecuencias graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. No se trata de generar miedo, sino de comprender que ciertos alimentos requieren cuidados específicos.

Hablar de inocuidad alimentaria en el hogar es hablar de educación y prevención. Pequeños cambios como respetar temperaturas seguras, no dejar alimentos a temperatura ambiente más de lo recomendado y mantener una correcta organización en la cocina tienen un impacto directo en la salud pública.

Desde CINSA (Consultora Integral de Nutrición y Seguridad Alimentaria) sostenemos que comer saludable no alcanza si no es seguro. La inocuidad no es una exageración ni una cuestión técnica reservada a especialistas: es una herramienta cotidiana de cuidado. Educar sobre cómo manipular los alimentos en casa es una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades y construir una relación más consciente y responsable con lo que comemos.

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