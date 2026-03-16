Mauro Albino, desde sus inicios en la publicidad digital hasta el crecimiento de Agencia Martes

Mauro, ¿cómo comenzó con su actividad?

Mi trayectoria profesional comienza con la carrera de Contador Público Nacional. Mientras cursaba la misma realicé materias de marketing que despertaron mi interés inicial en el tema. Esto me llevó a realizar distintas formaciones de marketing digital en Argentina y en el exterior mientras continuaba con la carrera.

¿Esas formaciones fueron clave para comenzar de lleno y con una especialización?

Fue al recibirme de Contador y ya especializado en el área de marketing digital que comencé a realizar mis primeros trabajos. En esta etapa empecé a orientarme al mundo de la publicidad digital formándome en las plataformas de Meta y Google.

Al prestar el servicio de gestión de anuncios a mis primeros clientes, veía los resultados que se podían generar y comencé creando mi perfil profesional y la agencia “Agencia Martes” para empezar a prestar este servicio a una mayor cantidad de personas y a expandirme.

De esa manera fui armando una cartera de clientes, trabajando en este momento con grandes marcas reconocidas, como así también con emprendimientos que desean escalar sus ventas con publicidad digital, llegando incluso a ser Meta Business Partners.

Concretamente, ¿qué servicios brinda a través de Agencia Martes?

Es una agencia que está especializada 100% en publicidad digital.

Brinda un servicio de gestión de anuncios, encargándose de todo lo técnico de una campaña publicitaria junto a la parte creativa, elaborando guiones y editando las imágenes y los videos.

Se asesora de manera integral en la venta digital para que los anuncios rindan de la mejor manera. Todo esto se realiza con un previo análisis en profundidad del negocio.

En Agencia Martes se trabaja codo a codo con el cliente para ayudarlo a conseguir los mejores resultados: integramos lo digital con lo humano, teniendo un contacto continuo con el cliente, una interacción para buscar lograr los objetivos deseados.

Algunas de las plataformas en las que se realizan las campañas publicitarias son, por ejemplo, Facebook, Instagram, Google y otras plataformas digitales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué los diferencia de otras opciones?

La diferencia es la especialización en publicidad digital, teniendo un gran volumen de datos e información sobre lo que es esta área, lo que permite obtener un mejor rendimiento para los clientes. También la interacción fluida y comprensión profunda con los clientes, hace a un mejor logro de resultados.

Otra diferencia a destacar es la trayectoria de muchos años gestionando campañas publicitarias digitales en diversas plataformas y en muchos rubros, lo que permite resolver situaciones y problemas complejos de una mejor manera.

Agencia Martes | Mauro Albino

Sitio web: agenciamartes.com

Mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/mauro_albino_







