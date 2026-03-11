Rehabilitación Cardiovascular: la segunda oportunidad que tu corazón necesita

Un momento de vulnerabilidad

Cuando una persona atraviesa un infarto, una angioplastia con stent o una cirugía de bypass, aunque se sienta bien y sin síntomas, su corazón permanece en un estado de especial fragilidad. Retomar la vida laboral, social o deportiva sin un plan de recuperación guiado puede ser riesgoso. La rehabilitación cardiovascular surge como un puente seguro entre la enfermedad y la reinserción plena en la vida cotidiana.

El consenso científico

Las principales sociedades cardiológicas del mundo coinciden en que todo paciente que haya sufrido un evento cardiovascular debe ser derivado a un centro de rehabilitación. No alcanza con controles esporádicos cada dos o tres meses en el consultorio. La rehabilitación ofrece un seguimiento estrecho y multidisciplinario que reduce el riesgo de muerte súbita, reinfarto, reinternaciones y nuevas intervenciones. Su objetivo es claro: mejorar la sobrevida y facilitar una recuperación más rápida y segura.

Un abordaje integral

La rehabilitación cardiovascular no se limita al ejercicio físico. Es un programa integral que reúne cardiólogos, kinesiólogos, profesores de educación física, nutricionistas y especialistas en salud mental. Este abordaje multidisciplinario acompaña al paciente en la recuperación, previene la evolución hacia la insuficiencia cardíaca y promueve hábitos saludables que impactan directamente en la calidad de vida.

Quienes participan de estos programas encuentran no solo control médico, sino también plenitud, optimismo y una renovada conciencia sobre el cuidado del corazón. La rehabilitación se convierte en un espacio de aprendizaje y motivación, donde el paciente recupera confianza y adquiere herramientas para sostener hábitos saludables. Es, en definitiva, una segunda oportunidad para escuchar al corazón y darle la importancia que merece.

Un llamado a la acción

La evidencia científica es contundente: la rehabilitación cardiovascular salva vidas. Si tu corazón te dio una segunda oportunidad, esta vez escuchalo. Conversá con tu cardiólogo sobre la posibilidad de iniciar un programa de rehabilitación. Tu futuro depende de cómo cuides tu presente.

Datos de contacto Dr. Luciano Lopiccolo. Médico Cardiólogo. Director del Programa de Rehabilitación Cardiovascular de ICANE Casilda.

Ex Presidente del Comité de cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Instagram: @drlucianolopiccolo Correo: [email protected]