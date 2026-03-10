Lic. Ana Bravo: emociones y aprendizaje en la universidad

Lic. Bravo, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Mis comienzos estuvieron atravesados por la vocación de investigar e indagar los procesos de aprendizaje, y al deseo de acompañar a los estudiantes en sus trayectorias educativas, especialmente en el desafío que implica construir aprendizajes en la universidad. Considero que aprender no se trata solo de un proceso académico, sino que particularmente en esta etapa está atravesada por emociones que impactan en el rendimiento académico. Con el tiempo, la práctica clínica y el trabajo con estudiantes consolidaron en mí una mirada centrada en la singularidad de cada recorrido.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Trabajo principalmente con adolescentes y adultos, acompañando procesos vinculados al aprendizaje y la gestión de emociones que atraviesan la vida universitaria. Me enfoco en acompañar a construir estrategias de estudio y organización que se encuentren alineadas con los objetivos y potencialidades de cada estudiante, pero sobretodo haciendo hincapié en cómo se siente alguien frente a lo que tiene que aprender. Mi enfoque parte de entender que las emociones atraviesan e impactan directamente en nuestra disposición para aprender. Además, brindo charlas y espacios de formación a instituciones y profesionales interesados en esta mirada, elaboro materiales y recursos que apuntan a favorecer la autonomía, la planificación y la confianza en el propio proceso.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me interesa continuar ampliando espacios de acompañamiento y formación, para visibilizar el impacto que tienen las emociones en el aprendizaje en la universidad. Creo que hoy más que nunca se necesitan herramientas que acompañen a los estudiantes a habitar de otra manera sus trayectorias académicas. Hacia allí se orientan muchos de mis proyectos.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Más que pensar en términos de competencia, pienso en el modo de trabajar. Mi práctica parte de una mirada integral del aprendizaje, donde los desafíos no se reducen al rendimiento. Cada proceso es singular, y la escucha ocupa un lugar muy importante. A partir de allí, las estrategias se construyen con cada persona, no se aplican de manera estándar, es por ello que siempre trabajo de manera personalizada.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Tal vez confiaría antes en mis propias intuiciones. Siempre supe que me gustaba especialmente el trabajo con adultos, aunque al comienzo no estaba tan segura de ocupar ese lugar, pero investigaba y escribía mucho sobre la población universitaria. La experiencia me enseñó que los recorridos profesionales no son lineales, se van construyendo en diálogo con la práctica y con la propia historia.

Datos de contacto:

Instagram: @lic.anitabravo

WhatsApp: 3462-620318

Mail: [email protected]