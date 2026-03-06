Adicción, dependencia y búsqueda de escape

A-Dicción à “sin – palabras”. Creemos que podemos hablar o que lo hacemos constantemente, pero no, no es tan fácil. ¿Si solo vamos atrás a nuestra historia, alguna vez se pudo hablar?quizás nunca. En casa no se podía, porque era demasiado fuerte, triste, traumático… yo creo que ni nos mirábamos. Hasta tal vez recordarás llantos en silencio, hambre que iba desde la panza al corazón, escuela sin padres, cumpleaños sin torta, infancia sin miradas, abrazos vacíos…
Entonces comenzamos a tapar, porque nos resultaba insoportable esa realidad.Parar era escuchar.El ruido me protegía.El silencio me incomodaba, tenía miedo a escucharme. Algo tenía que llenar ese rato.Cuanto más tomaba me dormía más rápido y al otro día me olvidaba. Si era sustancia, al principio me daba poder. ¿Si jugaba era para “ganar y tener” …cuándo gané, cuando tuve?
Como adolescente me prendía a los videojuegos…sabías que si subís de ranking “sos el mejor”? Eso sí, a veces tenía que estar 17 horas para no “perder” ninguna partida porque me liquidaban.
Me juntaba a comer, después helado, después tragos… algo más tenía que pasar.Compraba ropa que no necesitaba, pedía comida que no tenía hambre.Primero una cerveza, después otra, después ya daba lo mismo.Una apuesta más, un trago más, un cigarrillo más… y así la noche.Si no era el bar, era el casino. Si no, el celular hasta que amanezca.Compraba algo online, pedía comida, abría otra serie.Abría la heladera, después el celular, después otra botella.Un paquete de galletitas, dos cafés, tres cigarrillos… tres paquetes de galletitas, 5 cafés, 2 atados de cigarrillos …
Consumir, comer, comprar, apostar, beber, fumar, repetir, insistir, encender, aspirar…FOMO, navegar frenéticamente, scrollinfinito, likeseeking, síndrome de la vibración fantasma, consumo ininterrumpido de TikTok…
todo con el mismo fin: “no poder parar”.
En mi jornada sobre Adicciones, este próximo 14 de marzo, vamos a tratar de escucharnos y tratar que salgan las palabras, para comenzar a aliviar de una vez lo que tanto duele.
Lic. Fabiana Freire (MN 62895)
Mail: [email protected]
WhatsApp: +54 9 11 3201-6734