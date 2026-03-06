Experiencia convertida en criterio

Andrea, ¿cómo comenzaste en esta profesión?

Mis inicios fueron trabajando con jóvenes privados de libertad, una experiencia que marcó profundamente mi mirada profesional. Ese primer contacto con realidades complejas me llevó al ámbito judicial, donde desarrollé casi 30 años de trayectoria.

Trabajé más de diez años en un Juzgado de Familia como Consejera de Familia, formándome especialmente en vínculos familiares y desempeñándome también como Coordinadora Parental. Posteriormente integré el Cuerpo de Investigación Forense como Psicóloga Forense. Este recorrido me dio una perspectiva técnica, institucional y profundamente humana de los conflictos. En paralelo, ejercí en consultorio particular y realicé evaluaciones psicotécnicas para empresas, ampliando mi experiencia al ámbito organizacional.

¿Y actualmente?

Actualmente mi trabajo se centra en tres ejes principales.

Por un lado, dicto cursos para profesionales y estudiantes avanzados, orientados a la práctica judicial y forense. Soy especialista en abuso sexual, evaluación de víctimas y análisis de credibilidad en Cámara Gesell. Trabajo en formación sobre rol del perito, elaboración de pericias, abordaje de conflictos familiares, intervención en casos de alta conflictividad y coordinación parental. También cuento con amplia experiencia declarando en juicio como testigo experto.

Por otro lado, desarrollo talleres para público en general sobre gestión de conflictos familiares, comunicación en situaciones de crisis, parentalidad en contextos de separación, construcción de acuerdos y prevención de situaciones que puedan judicializarse.

Además, brindo asesorías especializadas para abogados y estudios jurídicos, ofreciendo análisis técnico de casos, lectura de dinámicas vinculares complejas e interpretación de informes periciales. También asesoro a empresas y pymes en evaluaciones de perfil, clima laboral, conflictos internos y prevención de riesgos psicosociales.

De manera complementaria, atiendo en modalidad virtual en consultorio, aunque hoy mi foco principal está puesto en la formación y el asesoramiento estratégico.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Me proyecto consolidando el área de formación y ampliando alianzas con instituciones y organizaciones, generando espacios dinámicos donde la experiencia real de campo sea el eje.

¿Qué te diferencia?

La combinación de experiencia judicial, práctica clínica y capacidad pedagógica. Traduzco lo complejo en herramientas concretas y aplicables.

¿Si comenzara de nuevo?

Pensaría mi carrera desde el inicio con una visión más estratégica, posicionando antes mi experiencia y construyendo liderazgo profesional.

Andrea Maccione

Tel: +54 9 2944684575

Email: [email protected]

LinkedIn: www.linkedin.com/in/andrea-maccione

Instagram: @andreamaccione.psico