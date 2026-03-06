Cambiar de contador sin complicaciones: cuándo y cómo hacerlo

¿Cuál es mejor momento para cambiar? Si querés una respuesta rápida, es ahora. No esperes el momento “perfecto”, porque siempre habrá obligaciones impositivas o laborales. Pero si preferís planearlo con cabeza fría, el mejor momento es después de cerrar y legalizar el balance, así retirás los libros societarios, contables y laborales con todo lo registrado hasta la desvinculación y empezás con la nueva contabilidad desde cero.

Antes el proceso dependía de backups del SIAP y podía complicarse si quien se iba retenía información. Hoy, gran parte de lo impositivo se hace en plataformas online (ARCA, Rentas), por lo que con la clave fiscal podés acceder a balances y presentaciones oficiales. Eso facilita mucho la transición.

Tres consejos prácticos para un cambio sin sobresaltos:

Planificá el aviso para finales del mes y hacé efectiva la baja al inicio del mes siguiente. Así evitás cruces en periodos impositivos. Si podés, concretalo con el balance cerrado, así evitás trabajo duplicado y gastos extra. Hacé un relevamiento inicial (laboral, contable e impositivo) para detectar pendientes y definir si los resuelve el estudio saliente o el entrante.

Animate a buscar un estudio contable con el que te sientas cómodo porque la confianza y la comunicación hacen la diferencia. Cambiar de contador no es un drama, es una decisión estratégica para que tu negocio funcione mejor.

¿Querés que te acompañe en el proceso? Hablemos y evaluamos tu caso.

