SALUD MENTAL Y TRABAJO

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde el comienzo me interesó comprender cómo el sufrimiento individual muchas veces se vincula con los sistemas laborales y culturales en los que vivimos. Inicié mi recorrido desde la clínica, escuchando historias singulares, y con el tiempo incorporé una mirada organizacional que me permitió entender el impacto del trabajo y el contexto en la salud mental. Aprendí temprano que acompañar implica construir procesos éticos y sostenidos.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Trabajo principalmente con profesionales y equipos que sostiene altos niveles de exigencia y buscan regular la ansiedad sin resignar bienestar ni desempeño.Brindo atención psicológica clínica con orientación cognitivo-conductual e integrativa, enfocada en ansiedad, estrés y malestar emocional vinculado al trabajo y la vida cotidiana. También acompaño a organizaciones en proceso de cambio y bienestar, integrando psicología organizacional con intervenciones claras, evaluaciones responsables y un encuadre clínico.

¿Cómo te proyectas en el mediano plazo?

Me interesa contribuir a que la salud mental laboral deje de abordarse únicamente desde el estrés y pase a pensarse como parte de la cultura organizacional. Me proyecto consolidando y ampliando espacios de atención y formación que integren clínica y trabajo, desarrollando propuestas serias, accesibles y sostenibles. Busco seguir aportando desde la práctica, la docencia y la escritura, contribuyendo a una psicología aplicada a la vida real.

¿Qué me diferencia de la competencia?

Mi diferencial es haber trabajado durante años dentro de organizaciones de alta exigencia antes de intervenir clínicamente sobre sus efectos. Esa experiencia me permitió comprender desde adentro como la presión sostenida impacta en las personas y en los equipos.

A partir de ese recorrido integré psicología clínica y organizacional, articulando teoría, práctica para abordar la ansiedad laboral con una mirada realista del contexto de trabajo actual.

Mi enfoque se basa en procesos terapéuticos sostenidos, con criterio clínico y encuadre claro, contemplando al sujeto en su historia, su rol y el sistema en el que se desempeña.Esta integración entre experiencia, formación y práctica es el eje que orienta mi modo de intervenir.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Cuidaría antes mis límites y tiempos, entendiendo que sostener procesos terapéuticos profundos también requiere un trabajo personal constante. Mi propio recorrido terapéutico fue clave para fortalecer el criterio clínico y la responsabilidad profesional. Hoy sé que acompañar a otros implica aprender a sostenerse con claridad, respeto por el propio proceso y conciencia de los límites.

DATOS DE CONTACTO

Lic. Marina Villalba

Psicóloga especializada en ansiedad laboral

WhatsApp: 11 54598170/ 11 3015 6166

[email protected]

Instagram: @lic_marina_villalba