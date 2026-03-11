e‑ABC Learning y LinkedIn: una colaboración que redefine la formación y el desarrollo profesional en América Latina

¿Qué significa para e‑ABC Learning convertirse en partner comercial de LinkedIn?

Victoria Hernando: Para nosotros es un antes y un después. Ser partner comercial de LinkedIn no solo valida el camino recorrido en estos más de 25 años en el mundo del e‑learning, sino que nos posiciona como un actor clave en el ecosistema de talento digital. Esta colaboración nos permite ofrecer soluciones de clase mundial como LinkedIn Learning, Talent Insights y Recruiter, integradas a nuestras propuestas de formación, desarrollo y fidelización de talento.

¿Cuál es el objetivo principal de esta colaboración desde la perspectiva de LinkedIn?

Daniela Rodrigues: Desde LinkedIn, nuestro propósito es conectar a profesionales con oportunidades económicas a todos los profesionales del mundo. La colaboración con e‑ABC Learning como partner comercial en Argentina y Uruguay permite que nuestras soluciones alcancen a más organizaciones e instituciones de forma ágil y contextualizada, a través de un equipo que conoce en profundidad el mercado, las dinámicas locales y los desafíos actuales. Buscamos potenciar juntos el desarrollo del talento en la región.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué valor diferencial aporta esta colaboración al mercado latinoamericano?

Victoria Hernando: Esta colaboración nos permite conformar una de las suites de soluciones más completas del mercado. Combinamos formación asincrónica, rutas de aprendizaje personalizadas, análisis de datos en tiempo real, IA educativa y herramientas de empleabilidad. Es un enfoque integral: desde atraer talento hasta acompañarlo en su desarrollo profesional.

Daniela Rodrigues: Además, no se trata solo de tecnología, sino de estrategia. e‑ABC Learning entiende las necesidades de sus clientes y las traduce en soluciones concretas. Esta colaboración nos permite llegar a organizaciones que buscan un impacto real en sus equipos, combinando lo mejor del ecosistema de LinkedIn con una implementación local inteligente y acompañamiento comercial cercano.

¿Cómo creen que esta colaboración impactará en los próximos años?

Victoria Hernando: Creemos que será clave para acelerar la transformación digital del aprendizaje en la región. Cada vez más organizaciones entienden que formar a sus equipos no es opcional. Esta alianza nos permite acompañarlas con soluciones escalables, actualizadas y alineadas con los desafíos del futuro del trabajo.

Daniela Rodrigues: Coincido. América Latina tiene un enorme potencial de crecimiento. Estamos invirtiendo en colaboraciones estratégicas como esta porque creemos en el poder de las conexiones significativas, y en que el aprendizaje puede ser el motor de una región más equitativa, competitiva y preparada para el futuro.

Un paso hacia el futuro del talento en la región

La colaboración entre e‑ABC Learning y LinkedIn no solo refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo profesional, sino que marca un nuevo capítulo en la manera en que empresas, instituciones y gobiernos piensan la formación y el crecimiento de sus equipos.

En un mundo donde el aprendizaje continuo es clave para la empleabilidad y la competitividad, esta colaboración demuestra que es posible unir tecnología, estrategia y visión humana para construir un ecosistema de talento más fuerte, más conectado y con mayor impacto en toda América Latina.