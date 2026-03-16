Mauro González advirtió sobre la crisis de las pymes: “Es el peor momento desde la vuelta de la democracia”

El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atraviesa un escenario de fuerte crisis marcado por la caída del consumo, el freno de la producción y el aumento del costo financiero. En diálogo con Canal E, el presidente de la Confederación General Pyme, Mauro González, aseguró que la situación actual es la más crítica desde el retorno de la democracia.

“Las pymes estamos atravesando el peor momento desde la vuelta de la democracia”, afirmó el dirigente empresario, quien describió el panorama como “caótico” y “catastrófico” para el entramado productivo.

Caída del consumo y parate en la producción

Según explicó González, la economía real lleva más de un año y medio sin señales claras de recuperación. Esta situación impacta de lleno en las empresas más pequeñas, que dependen del mercado interno. “No vemos esa luz en el camino, no vemos que se avizore una reactivación en la economía”, sostuvo.

El empresario señaló que, salvo algunos casos vinculados a sectores específicos como minería o hidrocarburos, hoy no hay rubros de la economía que estén atravesando un buen momento.

Liquidación de stock y despidos para sobrevivir

Frente a la caída de las ventas, muchas pymes están recurriendo a medidas de emergencia para sostener su actividad. Entre ellas, la liquidación de mercadería acumulada para poder pagar sueldos y mantener los equipos de trabajo. “Se está liquidando el stock para sostener el equipo de trabajo”, explicó González.

Según detalló, las empresas ya atravesaron etapas previas de ajuste, como la reducción de turnos y horas de trabajo, y ahora muchas están entrando en un proceso de despidos.

El impacto del cierre de empresas

El dirigente pyme advirtió que el deterioro no se limita a pequeñas compañías. También algunas grandes empresas comenzaron a mostrar dificultades, lo que termina afectando a toda la cadena productiva.

“No es casualidad el cierre de empresas, ya venimos diciendo que más de 22.000 pymes han cerrado”, afirmó. En ese sentido, explicó que muchas grandes firmas tienen una red de proveedores pymes, por lo que cuando una empresa importante entra en crisis, el impacto se multiplica en toda su cadena de valor.

El costo financiero y la presión impositiva

Entre los principales problemas que enfrenta el sector, González mencionó el elevado costo del financiamiento. “Si tenemos que descontar un cheque hablamos de tasas de más del 80%, y si tenemos que girar en descubierto llegamos al 100%”, advirtió.

Según el empresario, estas condiciones hacen inviable cualquier proyecto productivo. Por eso reclamó medidas urgentes como la bonificación de tasas de interés para el sector y la reducción de impuestos. “Hay que bajar los impuestos al sector productivo y eliminar impuestos distorsivos como el impuesto al cheque”, planteó.

La crisis alcanza a todo el país

Consultado por la situación en el interior del país, González aseguró que el panorama es similar en todas las regiones. Desde las economías regionales hasta el comercio urbano, distintos sectores enfrentan problemas de ventas y producción.

“Hoy nadie está ajeno a esta crisis que existe en la sociedad argentina”, afirmó. Entre los sectores más golpeados mencionó a productores de economías regionales, como los de uva, manzana u oliva, que enfrentan dificultades similares a las de las industrias y comercios.

Temor a una mayor tensión social

El dirigente empresario advirtió que la continuidad de este escenario podría generar consecuencias sociales más profundas si no aparecen señales de recuperación. “Tenemos miedo de que esto comience a tensarse de manera social”, sostuvo.

En ese contexto, pidió al Gobierno que adopte medidas rápidas para evitar que el deterioro económico siga profundizándose en los próximos meses.