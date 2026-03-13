El presidente de Industriales PyMEs Argentinas, Daniel Rosato, conversó con Canal E y se refirió a que la situación de las pequeñas y medianas empresas industriales en Argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos.

Daniel Rosato sostuvo que la actividad manufacturera acumula varios meses de deterioro. “Venimos con dos cuatrimestres seguidos en caída en la industria, la recesión se viene profundizando”, afirmó.

Las consecuencias de la caída del poder adquisitivo

Según explicó, uno de los factores centrales es la contracción del consumo interno: “Esto es debido justamente a un achicamiento al mercado interno, el mercado interno se viene contrayendo, esto es debido justamente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Rosato advirtió que el deterioro del ingreso de los trabajadores impacta directamente en la actividad de las pymes, generando un círculo negativo que afecta tanto al consumo como a la producción. “Hoy nos dicen los bancos el problema que existe con las tarjetas de crédito, que realmente la morosidad se viene incrementando”, explicó.

Fuerte pérdida de empresas desde 2023

Además, agregó que, “no solamente en tarjetas de crédito, sino en las mismas empresas que no pueden ir con sus obligaciones de pagos, aumentaron los cheques rechazados”. También resaltó que la crisis ya tiene efectos concretos sobre el entramado productivo: “Todo esto está llevando a que en Argentina hayamos perdido más de 30.000 empresas desde diciembre del 2023”.

Frente a este escenario, el entrevistado planteó la necesidad de abrir canales de diálogo entre el sector industrial PyME y el Gobierno. “El problema que existe también es la falta de diálogo con el Gobierno, que no nos permite poder plantearle la problemática real y profunda que sufre todo el sector PyME industrial manufacturero”, expresó.

En esa línea, adelantó que las entidades empresarias planean llevar sus reclamos al Congreso: “Vamos a ir al Congreso de la Nación la semana que viene, porque consideramos de que vamos a ir con un documento muy concreto donde estamos pidiendo justamente varias medidas que tienen que votar el Congreso de la Nación”.