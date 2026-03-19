Inflación mayorista: por qué no se trasladaría al consumidor

La inflación mayorista de febrero mostró una suba del 1%, el nivel más bajo desde mayo de 2025, pero para el economista Guillermo Hang este dato no implica necesariamente un alivio para el bolsillo de los consumidores. “No tiene por qué la inflación general seguir a la inflación mayorista”, sostuvo, al explicar que existen dinámicas distintas entre ambos indicadores.

Según Hang, el comportamiento de los precios mayoristas está fuertemente condicionado por la estabilidad del dólar y el menor aumento en bienes importados. Sin embargo, advirtió que otros componentes clave de la economía continúan en alza: “Hay una fuerte inflación en servicios… todo eso está subiendo mucho, más del 5% al mes”, señaló.

Inflación: diferencias entre mayoristas y minoristas

El economista fue categórico al cuestionar la idea de una convergencia rápida hacia una inflación cercana a cero. “No hay ninguna esperanza o justificación que permitan decir que en pocos meses la inflación va a estar empezando con cero”, afirmó, marcando distancia con el discurso oficial.

En ese sentido, explicó que factores como el aumento de tarifas, combustibles y servicios públicos seguirán presionando sobre el índice de precios al consumidor. “Por más que los bienes importados no estén subiendo, hay todo un conjunto de bienes y servicios que sí lo está haciendo”, agregó.

Hang también destacó que, si bien el Gobierno logró reducir la inflación respecto de meses anteriores, eso no implica que el problema esté resuelto: “Bajó, pero no se eliminó la inflación”, remarcó.

Actividad económica, empleo y desafíos estructurales

Más allá del dato puntual, el economista trazó un diagnóstico más amplio sobre la situación económica. En ese marco, advirtió sobre el deterioro del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo: “Hay menos empleo y de menor calidad… también están cayendo los salarios reales”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esquema económico actual enfrenta tensiones en varios frentes, especialmente en lo fiscal. “El superávit fiscal se está reduciendo porque se están pagando más subsidios”, explicó, al tiempo que anticipó que el ajuste continuará vía tarifas: “El Gobierno va a seguir aumentando las tarifas de los servicios públicos”.

En este contexto, Hang consideró que la inflación difícilmente baje de manera significativa en el corto plazo: “Lo esperable es que se mantenga en el orden del 3%, puede bajar al 2%, pero no mucho más”, indicó.

Finalmente, alertó sobre el impacto social del ajuste y la desaceleración económica: “La actividad económica está floja y con perspectiva de que siga aflojando”, concluyó, señalando que la situación genera creciente preocupación tanto en las familias como en las empresas.

