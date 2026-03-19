Créditos hipotecarios en CABA: claves del nuevo plan y cuánto hay que ganar para acceder

El lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios en la Ciudad de Buenos Aires reaviva el interés por el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto donde el alquiler sigue siendo la única opción para muchos. Desde el sector inmobiliario, la medida fue bien recibida, aunque con matices.

“Siempre es una buena noticia. O sea, cuando haya más créditos y a mejor tasa, nos beneficiamos todos”, aseguró Miguel Chej Muse, quien destacó que la iniciativa apunta directamente a la clase media.

El programa propone una tasa subsidiada que reduce el costo del crédito: “Vamos a subsidiar dos puntos… pasaríamos a una tasa del 7,5 que suena mucho más razonable”, explicó. Sin embargo, aclaró que no es un beneficio universal y que existen múltiples requisitos de acceso.

Entre ellos, se destacan límites en el valor de la propiedad, el tamaño (hasta 80 m²) y la necesidad de contar con ahorro previo. “El Banco te va a pedir que tengas un 25% de los ahorros”, subrayó, señalando que este sigue siendo el principal obstáculo para los aspirantes.

Requisitos, ingresos y acceso real al crédito

Uno de los puntos más relevantes del programa es el nivel de ingresos necesario para calificar. Según detalló el especialista, “¿cuánto tenés que ganar para acceder al crédito? En el grupo familiar, 3.200.000 pesos”.

Esto se traduce en cuotas cercanas a valores de alquiler: “estarías pagando casi como un alquiler, en un buen barrio de la Ciudad de Buenos Aires”, comparó.

Además, el esquema incluye una novedad importante: la incorporación de monotributistas y autónomos en igualdad de condiciones. “le van a prestar a monotributistas y autónomos en las mismas condiciones”, destacó, aunque con la exigencia de contratar productos financieros adicionales.

Competencia bancaria y expectativas del mercado

El nuevo crédito del Banco Ciudad se posiciona como competitivo frente a otras entidades, especialmente en comparación con tasas previas mucho más elevadas. “Era una locura. 17%… era decirle, no te presto”, afirmó sobre antiguas ofertas del mercado.

En ese sentido, el especialista anticipó que la competencia obligará a otros bancos a mejorar sus condiciones: “cuando vean que van perdiendo mercado, se van a sumar sin ninguna duda”.



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