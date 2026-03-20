Sturzenegger trató de "mafia" a guías turísticos y desde Córdoba le respondieron por sus dichos: "Es una falta de respeto"

Marcelo Molas, de la Asociación Cordobesa de Profesionales de Turismo (AcoProTur), repudió los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había calificado a los guías de turismo bonaerenses como "una mafia".

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"Una falta de respeto"

“Obviamente que tratar de mafia a un colegio de profesionales de la provincia de Buenos Aires, en este caso es cuanto menos una irresponsabilidad y una falta de respeto de parte del ministro”, aseguró en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio”.

“Él tiene una profesión, él es doctor, supongamos que en economía, porque él es economista. Si nosotros tratáramos de mafia al Colegio de Profesionales de Economía, creo que no le gustaría para nada", agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

Además señaló que “un agente de viajes, un guía, un licenciado, cualquier profesional del área del turismo exige esa profesionalidad, una capacitación académica que es importante y que lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo y lleva una dedicación constante y permanente porque el turismo es evolución, el turismo es crecimiento, el turismo es desarrollo".

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"Una afrenta"

“Nosotros desde la Asociación Cordobesa apoyamos al Colegio de Profesionales de Buenos Aires y a todos los colegios profesionales de turismo de todo el país. Y realmente que este señor los trate de mafia y los minimice o ridiculice, nos parece realmente una afrenta", recalcó Molas.

Al referirse a la importancia de la matriculación y los colegios profesionales, expresó: "Cualquier profesional, hablemos de abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, tienen sus colegios profesionales y obviamente para poder ejercer la profesión se pide que se matriculen y se registren. Es importantísimo que cada profesional esté matriculado en el colegio de la zona de su injerencia y de su jurisdicción".

"Cuando obviamente alguien pretende contratar el servicio de un profesional del área que sea, va a pretender que esté matriculado en ese colegio y el colegio va a defender esa institución, pero que él venga tan liviana e irresponsablemente a ridiculizar prácticamente que se exija esa matriculación del profesional es una afrenta lisa y llanamente", insistió Molas.

Desregulación

También explicó que "la actividad turística es transversal” y que “todos somos parte del turismo y que este ministro de Desregulación desregule tan abierta y livianamente todo, no es realmente aceptable".

"Tanto los otros colegios como la propia FACAPTur contestamos el repudio enérgico y enfático ante estas expresiones que realmente esperamos sinceramente que él medite, analice y pida disculpas del caso porque agredió y ofendió a mucha gente", reclamó.

"Él dice que cualquiera puede dar [servicios]... no, no cualquiera. No cualquiera hace un tratamiento de conducto, no cualquiera hace un plano para una construcción o un edificio. Para eso se estudia, para que haya profesionales", cerró Molas.