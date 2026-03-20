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DÍA DE LA MEMORIA

Córdoba: cómo será el esquema de servicios para el 23 y 24 de marzo

La Municipalidad precisó sobre cómo funcionarán la recolección de residuos, el servicio de transporte urbano y otras prestaciones en la ciudad.

20-03-2026 Municipalidad de Córdoba
PALACIO 6 DE JULIO. | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo, día en que se conmemora el Día de la Memoria.

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Transporte urbano

  • El transporte urbano de pasajeros circulará el lunes como día sábado y el martes con frecuencia de día domingo.

Recolección de residuos

  • La recolección domiciliaria de residuos será normal el día lunes, mientras que el martes no habrá servicio.

Estacionamiento medido

  • El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

ITV

  • Las plantas de Inspección Técnica Vehicular funcionarán el lunes en horario normal y el martes permanecerán cerradas.

Cementerios

  • Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

Palacio 6 de Julio y CPC

  • El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

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Comercios

La Cámara de Comercio de Córdoba comunicó cómo será la modalidad de apertura comercial durante el próximo día no laborable y el feriado nacional de marzo.

El lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos, la actividad comercial será de la siguiente manera:

  • El 64% abrirá jornada completa;
  • El 19% abrirá media jornada por la mañana;
  • El 17% de locales permanecerán cerrados;

En tanto, el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la apertura será reducida:

  • El 77% permanecerá cerrado;
  • El 16% abrirá media jornada por la mañana.
  • El 7% abrirá jornada completa.

Los shoppings mantienen sus horarios habituales.

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