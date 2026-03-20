Córdoba: cómo será el esquema de servicios para el 23 y 24 de marzo

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo, día en que se conmemora el Día de la Memoria.

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Transporte urbano

El transporte urbano de pasajeros circulará el lunes como día sábado y el martes con frecuencia de día domingo.

Recolección de residuos

La recolección domiciliaria de residuos será normal el día lunes, mientras que el martes no habrá servicio.

Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

ITV

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular funcionarán el lunes en horario normal y el martes permanecerán cerradas.

Cementerios

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

Palacio 6 de Julio y CPC

El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

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Comercios

La Cámara de Comercio de Córdoba comunicó cómo será la modalidad de apertura comercial durante el próximo día no laborable y el feriado nacional de marzo.

El lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos, la actividad comercial será de la siguiente manera:

El 64% abrirá jornada completa;

El 19% abrirá media jornada por la mañana;

El 17% de locales permanecerán cerrados;

En tanto, el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la apertura será reducida:

El 77% permanecerá cerrado;

El 16% abrirá media jornada por la mañana.

El 7% abrirá jornada completa.

Los shoppings mantienen sus horarios habituales.