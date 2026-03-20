Córdoba: cómo será el esquema de servicios para el 23 y 24 de marzo

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo, día en que se conmemora el Día de la Memoria.
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Transporte urbano
- El transporte urbano de pasajeros circulará el lunes como día sábado y el martes con frecuencia de día domingo.
Recolección de residuos
- La recolección domiciliaria de residuos será normal el día lunes, mientras que el martes no habrá servicio.
Estacionamiento medido
- El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.
ITV
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular funcionarán el lunes en horario normal y el martes permanecerán cerradas.
Cementerios
- Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.
Palacio 6 de Julio y CPC
- El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.
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Comercios
La Cámara de Comercio de Córdoba comunicó cómo será la modalidad de apertura comercial durante el próximo día no laborable y el feriado nacional de marzo.
El lunes 23 de marzo, día no laborable con fines turísticos, la actividad comercial será de la siguiente manera:
- El 64% abrirá jornada completa;
- El 19% abrirá media jornada por la mañana;
- El 17% de locales permanecerán cerrados;
En tanto, el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la apertura será reducida:
- El 77% permanecerá cerrado;
- El 16% abrirá media jornada por la mañana.
- El 7% abrirá jornada completa.
Los shoppings mantienen sus horarios habituales.