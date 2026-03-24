Durante el fin de semana largo por el Día de la Memoria se registró un movimiento turístico sin grandes picos en todo el país, con predominio de viajes breves, destinos cercanos y consumo moderado, en un escenario condicionado por el calendario laboral, el clima y la cercanía de Semana Santa. La cantidad de turistas creció casi 50% en relación al año pasado, pero el gasto promedio por día cayó 1,6%, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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De acuerdo con el informe del organismo, el segundo fin de semana largo del 2026 fue tranquilo y estuvo caracterizado por un perfil de turista más austero, que priorizó viajes breves y destinos próximos. En total viajaron 1.012.000 turistas logrando un aumento del 48,8% con respecto a la misma fecha del 2025, con un impacto económico directo estimado en $231.084 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras.

El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, un 7% menos que en el feriado de Carnaval y también por debajo del registrado en el mismo feriado del año pasado a precios reales y un 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado. La menor erogación se explicó por la elección de destinos cercanos y por una agenda con fuerte presencia de actividades culturales y conmemorativas, muchas de ellas gratuitas.

La estadía promedio fue de 2,2 noches, un nivel bajo para un fin de semana de cuatro días, lo que reflejó tanto las restricciones laborales del lunes —que fue no laborable pero no feriado— como la fragmentación de los viajes y la decisión de reducir gastos.

Escapadas cortas, turismo de cercanía y consumo moderado

El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y sin picos marcados de ocupación, con buen nivel de circulación en ciudades y centros gastronómicos, pero con un ritmo más moderado en los destinos tradicionales de descanso.

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Según CAME, el fin de semana funcionó como antesala de Semana Santa, lo que llevó a muchos viajeros a postergar viajes más largos y optar por salidas cortas. A esto se sumó el clima inestable en varias regiones, que también influyó en las decisiones de último momento.

En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias culturales, los eventos locales y las actividades al aire libre por sobre el consumo intensivo, aunque se destacó la presencia de turistas internacionales en centros urbanos y destinos consolidados.

Entre los lugares más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Ushuaia y Mar del Plata, junto con localidades cercanas en la provincia de Buenos Aires como Tigre, Tandil y San Antonio de Areco, todos con demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

Movimiento moderado en todo el país y viajes fragmentados

El informe de CAME señaló que el turismo se apoyó en escapadas de corta duración y en viajes fragmentados, con combinaciones de uno, dos o tres días según la situación laboral y el nivel de ingresos, lo que generó una mayor dispersión del movimiento durante el fin de semana.

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En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue estable, pero sin picos, con actividad moderada en la Costa Atlántica y mayor circulación en destinos rurales y de cercanía, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró buena ocupación impulsada por eventos culturales, ferias y espectáculos.

En el interior del país se repitió el mismo patrón: Córdoba, Mendoza, Río Negro, Salta y Neuquén tuvieron actividad sostenida, pero con estadías cortas, mientras que en el norte y la Patagonia el flujo se apoyó principalmente en turismo regional y propuestas de naturaleza.

Con este resultado, en lo que va del año se registraron dos fines de semana largos en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron $1.238.877 millones, aunque el informe de CAME remarcó que el turismo interno continúa adaptándose a un contexto económico más exigente, con viajeros que eligen moverse, pero con mayor cautela en la duración de los viajes y el nivel de gasto.

GZ/ff