Ocupación hotelera entre el 80% y el 100%: “Los Airbnb son nuestro Uber”

En Córdoba, el movimiento turístico impulsado por eventos masivos convive con el avance de los alojamientos informales, una situación que preocupa al sector hotelero por su impacto en la actividad. En diálogo con Punto a Punto Radio, Gabino Escribano señaló que “cuando hay shows, eventos deportivos o congresos, sabés que Córdoba va a tener un porcentaje alto de turistas”, aunque advirtió que ese flujo no siempre se traduce en ocupación dentro del circuito formal.

En ese marco, describió el crecimiento sostenido de plataformas de alquiler temporario y su incidencia en el mercado. “Airbnb es nuestro Uber”, afirmó, y explicó que “es algo que realmente es muy difícil de combatir”, en referencia a una modalidad que se expandió con fuerza en los últimos años y que, según indicó, llegó para quedarse.

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El escribano cuestionó las diferencias en las condiciones de funcionamiento entre ambos sectores y el impacto que eso genera. “A nosotros nos exigen habilitaciones, controles y cargas impositivas, y un departamento de Airbnb no paga nada”, sostuvo, y agregó que “con esa simple muestra te das cuenta que es una competencia muy difícil”.

Además, Escribano advirtió sobre la falta de herramientas para dimensionar el fenómeno y su impacto económico real. “No se puede medir cuánto derrama en la economía ni cuánto se factura en los alojamientos informales”, explicó, y remarcó que incluso desde el sector manejan estimaciones que evidencian niveles de actividad significativos.

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En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en algún tipo de regulación que contemple este nuevo escenario sin eliminar la actividad. “No queremos que no exista, pero sí que se regule un poco”, afirmó, y añadió que “lo que necesitamos es que nos bajen a nosotros la presión impositiva para poder competir”.

Finalmente, destacó el rol clave que tienen los eventos en la dinámica turística de la ciudad y su impacto en distintos sectores. “La mejor promoción para Córdoba es tener buenos eventos”, concluyó, y sostuvo que ese movimiento permite sostener la actividad, aunque insistió en que el crecimiento debe ir acompañado por reglas más equitativas.