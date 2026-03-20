Con una inversión de US$ 50 millones, construirán en Córdoba un arena para espectáculos internacionales

En un anuncio que marca un punto de inflexión para la industria del entretenimiento en el interior del país, Corporación América Inmobiliaria y Dale Play confirmaron el desarrollo de Arena Córdoba, el primer venue de escala internacional en la provincia. La iniciativa apunta a reposicionar a la ciudad dentro del circuito global de espectáculos y eventos deportivos, tras años de limitaciones por falta de infraestructura adecuada.

El proyecto contará con la participación de socios estratégicos locales como En Vivo Producciones —fundada por José Palazzo y Marcelo Oliva— y el productor Carli Jiménez, en una articulación que busca combinar experiencia territorial con estándares internacionales.

Arena Córdoba se construirá en el Distrito Las Artes, un desarrollo de usos mixtos ubicado en el predio del ex Batallón 141. Se trata de un enclave estratégico con conectividad a las principales arterias de la ciudad, pensado como un polo de transformación urbana y dinamización económica.

Con una inversión estimada en US$ 50 millones, el estadio tendrá capacidad para 12.000 espectadores y más de 11.800 metros cuadrados cubiertos. Su diseño será flexible, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, competencias deportivas y eventos corporativos de gran escala.

Entre sus características se destacan 36 palcos VIP, dos lounges con capacidad para 120 personas cada uno y una infraestructura tecnológica de última generación, con acústica especialmente diseñada para grandes producciones y criterios de sustentabilidad acordes a estándares globales.

Recuperar lo perdido y proyectar crecimiento

Uno de los objetivos centrales del proyecto es recuperar parte del circuito de espectáculos que Córdoba perdió en los últimos años. Según estimaciones de los desarrolladores, la nueva infraestructura permitirá atraer nuevamente más del 40% de los shows internacionales que dejaron de incluir a la plaza local.

En ese sentido, Arena Córdoba se presenta como una evolución natural tras el cierre de espacios emblemáticos, reconfigurando la oferta cultural de la ciudad con una propuesta superadora en términos de capacidad, tecnología y experiencia.

El respaldo de Dale Play, que en el último año produjo más de 400 shows en 18 países, y la trayectoria de En Vivo Producciones —responsable de eventos masivos como Cosquín Rock— consolidan la proyección internacional del emprendimiento.

Impacto económico y articulación público-privada

El desarrollo tendrá un fuerte impacto en la economía local, tanto en su etapa de construcción como en su operación. Se prevé la generación de empleo en sectores como obra civil, tecnología, producción y servicios, además del efecto indirecto sobre turismo, hotelería y gastronomía.

La iniciativa se apoya en un esquema de articulación público-privada con la Municipalidad de Córdoba, que acompaña el proyecto mediante incentivos a la inversión y un marco normativo orientado al desarrollo urbano sostenible.

En este contexto, la ciudad busca consolidarse como una “host city” del entretenimiento internacional, capaz de atraer giras globales y eventos de gran escala.

Más que un estadio, Arena Córdoba se proyecta como un hub cultural y económico. La combinación de infraestructura de nivel internacional, actores clave de la industria y una ubicación estratégica configura un escenario inédito para la provincia.

Con este desarrollo, Córdoba no solo aspira a recuperar terreno en el mapa de los espectáculos en vivo, sino también a posicionarse como uno de los principales centros de entretenimiento de Latinoamérica, en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.