El caso Esmeralda suma interrogantes: Cardinali asegura que "es difícil una niña atraviese 600 metros de bosque sin zapatos y sin comida"

La aparición con vida de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que era intensamente buscada en Cosquín, abrió nuevos interrogantes en la investigación. La menor fue encontrada en un descampado cercano a su vivienda, en un sector que ya había sido rastrillado previamente por los equipos de búsqueda.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, confirmó la magnitud del operativo y el alivio tras el hallazgo: “Más de 200 personas trabajaron para poder lograr el objetivo que era encontrar con vida y sana y salva a la criatura. Es un alivio enorme”.

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El jefe comunal explicó que el municipio colaboró desde el primer momento junto a las fuerzas provinciales: “Fuimos uno de los primeros en llegar al lugar con la Guardia Urbana y trabajamos en conjunto con la Policía, bomberos, el Eter y el Duar, además de brindar apoyo sanitario y logístico”.

Uno de los puntos que más llama la atención es el lugar donde fue encontrada la niña. Según detalló Cardinali, se trata de un predio de grandes dimensiones, en estado de abandono, ubicado a pocos metros del domicilio familiar. “El lugar comienza a unos 50 metros de la casa y la criatura fue encontrada aproximadamente a 500 metros”, precisó. Y agregó un dato clave para la investigación: “Ese sector ya había sido peinado por los efectivos que estaban a cargo de la búsqueda”.

En ese contexto, el intendente planteó dudas sobre la posibilidad de que la menor haya llegado por sus propios medios: “Es difícil que una niña de dos años, sin lastimaduras en los pies ni en las rodillas, haya atravesado esa distancia en medio del bosque nativo”.

También indicó que la pequeña no presentaba signos compatibles con haber permanecido tanto tiempo a la intemperie: “No estaba en un estado de deshidratación ni golpeada; tenía algunas lesiones menores, como picaduras”.

Investigación en curso

Mientras la niña evoluciona favorablemente, la causa sigue bajo secreto de sumario y avanza con múltiples líneas investigativas. “No descarto absolutamente ninguna hipótesis”, fue la postura que, según Cardinali, mantiene la fiscal a cargo del caso.

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El intendente evitó sacar conclusiones y remarcó que será la Justicia la encargada de determinar lo ocurrido: “Todo lo demás son especulaciones. Hay mucho para investigar”.

En paralelo, el caso generó fuerte repercusión por las características del episodio, que se aleja de una desaparición accidental y refuerza la hipótesis de una posible intervención de terceros, aunque por el momento no hay detenidos ni imputados.

Qué dijo la familia tras su aparición

En este contexto, el abuelo de Esmeralda, Oscar, hizo un pedido público con el fin de esclarecer las sospechas de su familia: “Por lo que yo veo y lo que sé, no hay problemas con ningún familiar, de nadie de mi familia”, expresó. No sé quién fue, no sospechamos de nadie, pero no entiendo por qué lo hizo”.

“Nadie de mi familia sabía nada de Esmeralda. Les pido a todos que no piensen mal de mi familia, no piensen mal de mí”, aseguró al ElDoce.

“Estoy con una alegría muy grande. A mí en cuatro meses se me han ido cuatro familiares, imagínense si se me iba mi nieta”, finalizó con un duro relato.