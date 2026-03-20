Lewandowski impulsa un límite a los intereses de las tarjetas de crédito para frenar el endeudamiento de los hogares

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó un proyecto de ley que busca restablecer topes a los intereses de las tarjetas de crédito tras la desregulación impuesta por el DNU 70/23.

Según el legislador, la iniciativa surge ante un escenario donde los bancos privados fijan tasas que asfixian el bolsillo de los ciudadanos en un contexto de caída del consumo y crisis en el sector industrial.

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Intereses de tarjetas de crédito

Con respecto al impacto de las normativas vigentes, el senador explicó que la desregulación actual ha permitido que las entidades financieras establezcan costos financieros que no guardan relación con la realidad económica de los usuarios.

"A partir de esa reglamentación de ese DNU 70/23, esto queda desregulado porque, ¿cuál era el sentido? Dice, 'Bueno, los bancos van a competir en quien otorgue menos intereses para tener la tarjeta de crédito.'", explicó en declaraciones al programa "Punto y aparte" de "Punto a Punto Radio (90.7)".

"Como pasa en tantas otras cosas, los bancos se pusieron más o menos de acuerdo en torno a los intereses que cobran. Sobre todo los bancos privados están más o menos en el límite y lo que compiten es si te dan 12 cuotas en tal lugar o si podés comprar los martes o cargar combustible los viernes, pero en torno a los intereses que le cobran a los usuarios, están por las nubes, está mucho más allá de la tasa activa que tienen los bancos, está mucho más allá de lo que es el índice inflacionario".

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El proyecto

La propuesta legislativa apunta a que el Estado recupere su capacidad de fiscalización sobre el sector financiero para evitar abusos y proteger a las familias endeudadas.

Así el senador detalló los objetivos centrales del proyecto al afirmar: "Nosotros lo que proponemos es nuevamente el rol del Banco Central como autoridad de control y fijar límites que estén mucho más relacionada a a lo que es una tasa activa de un banco, por ejemplo".

Asimismo, el legislador vinculó esta necesidad de regulación con la crítica situación social que atraviesa el país, advirtiendo que el endeudamiento se ha vuelto una constante en la mayoría de las viviendas argentinas. "Uno de los últimos relevamientos que hay habla del 91% de los hogares tiene algún tipo de deuda. En la vida uno saca un crédito para comprar un auto, una casa, una heladera, lo que sea puede considerarse un una deuda. El tema es que después uno pueda tener el ingreso acorde a poder pagar el compromiso que tomó y lo que está pasando es que las familias se quedan sin trabajo", manifestó.

Lewandowski advirtió sobre el complejo panorama que enfrentan las provincias de Córdoba y Santa Fe debido al cierre de pequeñas y medianas empresas y la apertura de las importaciones, lo cual agrava la falta de liquidez en los hogares.

"Tenemos una gran área vinculada al campo, pero también un una industria, unas cantidad de pymes que están cerrando sus puertas y que realmente la importación los está dejando en el suelo sin poder competir. Entonces, vamos a una situación de falta de consumo, de endeudamiento persistente y parecería que esto se normaliza y me parece que estamos yendo a un cuello de botella fenomenal en donde cada vez más gente la pasa mal", expresó.