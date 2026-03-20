Córdoba combina música, deporte y fútbol y alcanza niveles récord de turismo

El nivel de reservas hoteleras en Córdoba alcanzó entre el 80% y el 100% para las noches del viernes 20 y sábado 21 de marzo, en el marco de un fin de semana atravesado por eventos masivos que combinan música, deporte y fútbol, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos del país.

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Uno de los principales atractivos será el doble show de Tini Stoessel, que se presentará el 20 y 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes con su Futttura World Tour. Se espera que cerca de 80.000 personas asistan a los recitales, que contarán con el escenario más grande montado en la historia del estadio.

En paralelo, la provincia será sede de L’Étape Argentina by Tour de France, que se correrá el domingo 22 de marzo con largada y llegada en el Kempes. La competencia reunirá a más de 2.500 ciclistas de Argentina y del exterior, con participantes de países como Brasil, España, Estados Unidos y Colombia, entre otros.

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El evento deportivo recorrerá circuitos de 64 y 134 kilómetros a través del valle de Punilla y contará con la participación de más de 800 personas en tareas de organización, logística e infraestructura, lo que refuerza su impacto en sectores como transporte, gastronomía y servicios.

A este movimiento se suma el partido entre River Plate y Estudiantes de Río Cuarto, que se disputará el domingo en el estadio Antonio Candini. El encuentro marcará el regreso del equipo de Núñez a ese escenario tras más de cuatro décadas.

En conjunto, estas actividades posicionan a Córdoba como un polo estratégico para la realización de grandes eventos culturales y deportivos, en el marco de una política que busca potenciar la denominada economía naranja y generar empleo a partir del turismo y el entretenimiento.