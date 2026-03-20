Todo listo en el Kempes: así será el operativo para los shows de Tini

Tini Stoessel se presentará este viernes 20 y sábado 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes con su show “Futtura”, en dos jornadas que prevén una convocatoria multitudinaria. El operativo de seguridad comenzará desde temprano y las autoridades dispusieron un esquema especial de accesos, controles y circulación en toda la zona.

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En ese marco, desde la Policía de Córdoba informaron que habrá un despliegue importante de efectivos, con foco en el control de los “naranjitas” y en la organización del ingreso al estadio. Además, remarcaron que el objetivo es garantizar el normal desarrollo de los espectáculos ante la gran cantidad de público esperada.

Las puertas del estadio se abrirán a las 17:00 y los accesos estarán divididos según el sector de las entradas. La Platea Ardiles ingresará por el Portón 1, Artime por el 1 bis, el campo por el Portón Madonna, el campo con butacas por los Portones 2 y 3, y la platea Gasparini por el Portón 4. Desde la organización recomiendan revisar previamente el ticket para evitar demoras.

En cuanto al cronograma, se confirmó que el show principal comenzará antes de lo previsto. La artista subirá al escenario a las 20:00, mientras que la banda telonera Q' Lokura iniciará su presentación a las 18:45.

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Las autoridades también informaron que estará prohibido ingresar con alimentos, bebidas, pirotecnia, paraguas o cualquier objeto contundente. Habrá controles en todos los anillos de acceso y cacheos preventivos antes del ingreso a los portones.

Para acceder al estadio será obligatorio presentar el código QR de la entrada junto con la validación de compra o el ticket físico. Además, se recomienda asistir con anticipación y con el celular cargado para facilitar el ingreso.

Por último, ante el pronóstico de lluvias y tormentas, se aconsejó a los asistentes concurrir con piloto. El operativo busca asegurar que ambas jornadas se desarrollen con normalidad en uno de los eventos musicales más convocantes del año en la ciudad.