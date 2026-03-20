Robo de autos en Argentina: más del 75% fue a mano armada, de tarde noche y en grupo

El robo vehicular en el arranque de 2026 muestra una tendencia consolidada: bandas de dos o más delincuentes, armados, que operan de noche y en la calle. Así lo revela el último "Indicador Ituran de Robo Vehicular" (IRV), elaborado con datos del primer bimestre del año recabados por el Centro de Comando y Control de la empresa en CABA y Gran Buenos Aires, sobre una cartera de más de 350.000 vehículos monitoreados.

Durante enero, la modalidad a mano armada representó el 74,49% de los casos. En febrero, ese porcentaje subió al 75,64%. El hurto sin violencia cubrió el resto, con 25,51% y 24,36% respectivamente.

Casi todo ocurre en la calle

La vía pública fue el escenario dominante: concentró el 98,63% de los robos en enero y el 94,92% en febrero. Los hechos en garages fueron marginales, con apenas 1,37% y 5,08% en cada mes.

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Los autos particulares siguen siendo el blanco más frecuente, con el 57,5% de los casos totales y un aumento del 25,5% de enero a febrero. Las 4x4 y pickups tuvieron alta participación en enero con el 28,57%, aunque cayeron al 13,33% en febrero. Más atrás se ubicaron utilitarios, motos y camiones.

Bandas de dos, tres y cuatro personas

El informe también detalla la cantidad de delincuentes involucrados en cada hecho. En enero, el 53,33% de los robos fue perpetrado por dos personas, seguido de grupos de cuatro integrantes con el 26,67%. Solo el 3,33% correspondió a un único asaltante.

En febrero la tendencia fue similar: el 42,55% de los casos involucró a dos delincuentes, el 21,28% a cuatro y el 19,15% a tres. Las bandas de cinco personas representaron el 10,64% de los hechos.

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"Lo que vemos en este inicio de año es una evolución en la forma en que se cometen los robos. El crecimiento de los robos a mano armada y la mayor participación de grupos de varios delincuentes reflejan un cambio en la dinámica del delito", señaló Daniela Medina, gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

El horario más peligroso: entre las 18 y las 24

La franja entre las 18 y las 24 horas concentró el 42,86% de los robos en enero y el 43,59% en febrero, consolidándose como el período de mayor riesgo. La madrugada, en tanto, mostró un incremento significativo: pasó del 17,35% en enero al 23,08% en febrero, lo que indica un corrimiento parcial de los hechos hacia horas más nocturnas.

Respecto a los días de la semana, los jueves y viernes fueron los más críticos en enero, mientras que en febrero el sábado lideró con el 20,51% de los casos. El domingo se mantuvo como el día de menor incidencia en ambos meses.