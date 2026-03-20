Llaryora, tras el hallazgo de "E": "Qué hay detrás de los niños que desaparecen"

El hallazgo con vida de "E", la niña de dos años que había desaparecido el miércoles 18 de marzo en una zona serrana de Cosquín, derivó en un acto de reconocimiento en la sede del gobierno provincial. Pero el gobernador Martín Llaryora fue más allá del caso puntual y lanzó una advertencia sobre un fenómeno que, dijo, lo preocupa a nivel nacional.

"Esta vez logramos recuperar a "E", si no sería un Lian o un Loan", afirmó el mandatario, en referencia directa a los casos de los niños Loan Danilo Peña, desaparecido en Corrientes en junio de 2024, y Lian, cuya desaparición también conmocionó al país.

La pregunta que dejó el caso

Llaryora señaló que el desenlace positivo del operativo no cierra la discusión sobre lo que ocurre cuando estos episodios no terminan igual. Planteó que es fundamental investigar y comprender qué hay detrás de los casos de niños que desaparecen en distintos puntos del país.

"Qué hay detrás de los niños que desaparecen", formuló el gobernador, dejando abierta una interrogación que trasciende el caso cordobés y apunta a un patrón que, a su juicio, requiere una respuesta coordinada a nivel nacional.

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En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y análisis, e incluso planteó la posibilidad de impulsar equipos especializados a nivel nacional para abordar este tipo de situaciones y evitar que se repitan.

El reconocimiento a los efectivos

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín. En ese marco, Llaryora entregó la resolución de ascenso extraordinario para los dos policías que encontraron a la menor: el agente Lucas Badra, promovido a cabo, y el sargento Franco Cabrera, ascendido a sargento primero.

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El elemento que marcó el reconocimiento fue que ambos efectivos ya habían cumplido su turno cuando decidieron quedarse para ampliar el radio de rastrillaje en el monte serrano de Punilla Norte.

"Hay que cuidar a los que nos cuidan, hay que valorar a la Policía y no solo cuando se la necesita. No solo por el cumplimiento de su servicio y su deber", sostuvo Llaryora, y agregó: "Los buenos son los de azul".

Cómo fue el hallazgo

Badra y Cabrera pertenecen al escuadrón motorizado enduro de la Departamental Punilla Norte. Rastreaban el terreno centímetro a centímetro siguiendo las indicaciones de los perros cuando dieron con la niña.

Cabrera describió el momento con una carga emotiva directa: "Fue ver a mi hija", resumió. Badra relató el instante preciso: "Yo me paralizo, freno la moto, ella se queda viéndome, rompe en llanto y bajo rápido de la moto". Cuando la alzó y la niña apoyó la cabeza en su hombro, dijo, llegó la calma. "Franco me mira y rompemos en llanto, porque no lo podíamos creer".