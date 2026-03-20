El ex jefe del PRO en Córdoba demolió el relanzamiento del partido de Macri: "Es extemporáneo y sin visión"

El expresidente Mauricio Macri reunió a miles de dirigentes en Parque Norte para relanzar el PRO, en lo que definió como una apuesta a diferenciarse de La Libertad Avanza y a consolidar una candidatura propia de cara a las presidenciales de 2027. El acto llegó en un momento de sangría para el espacio amarillo: en los últimos meses el partido sufrió la fuga de varios dirigentes hacia el oficialismo libertario.

Quien siguió el evento desde Córdoba con una mezcla de distancia y nostalgia fue Javier Pretto, viceintendente de la capital provincial. Pretto no es un observador externo: fue presidente del PRO en Córdoba durante años y dedicó más de una década a construir el partido en la provincia. Su mirada, por tanto, tiene el peso de quien conoce el partido desde sus cimientos.

¿Macri no tiene presidente pero tiene vice?

"Me da pena. Solo me da pena", fue la respuesta del funcionario cuando se le preguntó si el relanzamiento le generaba algo. Y fue más lejos: "Me parece que todos los esfuerzos que está haciendo Mauricio pueden ser importantes, pero me parece que son extemporáneos y, además, con una falta de visión hacia dónde llevar el partido político. Entonces, parece que es como un esfuerzo que tiene poca viabilidad".

La ruptura de Pretto con el PRO no fue una decisión tomada a la ligera. El funcionario relató que durante doce años trabajó para convertir al partido en una fuerza real en Córdoba, desde una junta promotora hasta su consolidación como estructura política. El quiebre llegó, explicó, por la forma en que la conducción nacional tomaba decisiones sin consultar a las estructuras provinciales.

Esa falta de federalismo fue, según Pretto, la razón que lo llevó a alejarse: "Ahí entendí que mi ciclo había terminado". No obstante, aclaró que su alejamiento del partido no implicó un abandono de sus convicciones: "Sigo defendiendo los valores que me llevaron a formar y a crear el PRO", dijo en el programa FORUM de Carlos Paz Televisión.

El desenlace fue, además, forzado por la propia interna del espacio. "Dirigentes que yo convoqué al partido terminaron tomando decisiones de desafiliarme del partido. No pertenezco más al partido formalmente", precisó.

Schiaretti como vice de Macri: Pretto no lo ve

En el centro del debate político nacional está la posibilidad de que el expresidente Macri encabece una fórmula presidencial y que el exgobernador Juan Schiaretti lo acompañe como candidato a vice.

En el entorno de Schiaretti creen que al expresidente no le quedará otra que jugar él como candidato, y el plan A del exgobernador sería precisamente integrar ese binomio. Hubo conversaciones en los últimos meses en Buenos Aires y en Córdoba, y el schiarettismo habría dado vía libre al acuerdo.

Pretto, sin embargo, descartó ese escenario. "No lo veo al gobernador Schiaretti pugnando por ser candidato a vice", señaló con convicción, aunque reconoció que "todas las participaciones en la política son válidas y las aspiraciones las construye cada uno". La precisión es relevante: Schiaretti integra el espacio Hacemos Unidos por Córdoba, el mismo al que pertenece el propio Pretto, quien forma dupla con el intendente Daniel Passerini.

El PRO y la "marea violeta"

Consultado sobre los ex dirigentes del PRO que migraron hacia La Libertad Avanza, Pretto prefirió la reflexión antes que la crítica directa: "Cada uno sabrá por qué lo hace. A veces uno cuando se cansa de trabajar y de militar en un espacio que no tiene la organización para vehiculizar la participación, por ahí busca alternativa en otro espacio". Aunque no los cuestionó abiertamente, marcó su diferencia: en lugar de buscar cobijo en el espacio libertario, él apostó por la gestión municipal junto al peronismo cordobés.

En su discurso de cierre en Parque Norte, Macri afirmó que el PRO "no es un paso atrás, sino el próximo paso", y diferenció al partido de Milei en varios aspectos, aunque sostuvo su apoyo al proceso de cambio iniciado en 2023. Para Pretto, esa retórica llega demasiado tarde y sin una hoja de ruta clara.

En su diagnóstico, el error de fondo del oficialismo nacional también alcanza al propio partido que alguna vez ayudó a construir: la ausencia de un plan productivo. "El presidente Milei todavía no ha resuelto los problemas más importantes de la Argentina. Lo único que se conoce es un esfuerzo por controlar lo financiero y nadie está pensando en la producción, en la industria, en el trabajo", afirmó.