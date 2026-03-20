El local en Nueva Córdoba que regala waffles por el Día Internacional del Waffle

En el marco del Día Internacional del Waffle, que se celebra el 25 de marzo, el bar Waffles One Love lanzó una promoción especial, donde ofrecerá un waffle de regalo por cada compra. La iniciativa estará vigente desde el sábado 21 hasta el miércoles 25 de marzo en su sede de Nueva Córdoba, con el objetivo de ampliar la celebración y convocar a más público. La propuesta se da en un contexto de alta circulación gastronómica en la zona y busca posicionar este producto como una opción versátil para todo el día.

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Valentina Barrio, integrante del local, explicó que decidieron extender la promoción más allá de la fecha puntual. “Nos pareció muy acotado hacerlo solo el miércoles, entonces extendimos todo el fin de semana largo”, señaló. Además, destacó que la propuesta apunta a que los clientes puedan compartir la experiencia: “La comida se disfruta más cuando se comparte”.

El emprendimiento cuenta con 17 años de trayectoria y se posiciona como la primera wafflería de la ciudad. Según detalló Barrio, el concepto surgió a partir de una experiencia en el exterior y se adaptó al mercado local con una oferta amplia. “Nos gustó la idea porque es muy versátil, se puede hacer dulce o salado y consumir en cualquier momento del día”, explicó.

Ubicado en una zona estratégica de Nueva Córdoba, el local recibe principalmente a un público joven adulto, aunque también registra una amplia diversidad de clientes. “Al estar cerca de hospitales y zonas laborales, viene mucha gente a almorzar, pero también tenemos clientes de todas las edades”, indicó.

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La carta incluye más de 20 variedades de waffles, tanto dulces como salados, lo que permite adaptarse a diferentes momentos de consumo. Además, desde el local señalaron que suelen implementar promociones durante todo el año.

Finalmente, desde la wafflería destacaron el vínculo con sus clientes como uno de los pilares del negocio. “Nos enfocamos mucho en la calidad y en lo emocional, por eso también cuidamos mantener la identidad del lugar”, concluyó Barrio.