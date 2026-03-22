Guía de destinos bonaerenses para visitar durante el fin de semana largo

El fin de semana largo de marzo ofrece diversas alternativas de turismo de cercanía para quienes buscan salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los destinos más consultados aparecen el Delta del Tigre, San Antonio de Areco y la laguna de Chascomús. Estas localidades cuentan con infraestructura preparada para recibir visitantes que optan por viajes de una sola jornada. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó condiciones de cielo algo nublado con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados para el cierre del período festivo.

Feriado del 24 de marzo: cómo funcionarán los bancos y cuáles son las alternativas

Tigre se consolida como la opción más próxima a la Capital Federal para el contacto con la naturaleza. El Puerto de Frutos funciona como el nodo comercial principal donde se comercializan artesanías de mimbre, muebles de madera y productos regionales. Las lanchas colectivas parten desde la Estación Fluvial con frecuencias regulares hacia los recreos del Delta. Estos predios ofrecen servicios de parrillas, mesas y senderos para caminatas entre la vegetación autóctona de las islas del río Paraná.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para llegar a Tigre en transporte público, se utiliza la línea Mitre desde la estación Retiro, con un tiempo de viaje estimado en cincuenta minutos. También circula la línea 60 de colectivos que atraviesa la zona norte del conurbano. Los automovilistas deben tomar la Autopista Panamericana y luego el Acceso Norte, ramal Tigre, hasta el centro de la ciudad. El estacionamiento suele estar congestionado durante los días feriados, por lo que se recomienda el arribo antes de las diez de la mañana.

¿Qué actividades realizar en San Antonio de Areco?

San Antonio de Areco se posiciona como el referente del turismo rural en la provincia de Buenos Aires. El Museo de la Ciudad y el Museo Ricardo Güiraldes son los puntos culturales destacados para conocer la tradición gauchesca. El casco histórico conserva edificios de finales del siglo XIX y principios del XX que hoy funcionan como pulperías o talleres de platería. Los artesanos locales mantienen la técnica tradicional en la confección de cuchillos y rastras de plata.

Feriado del 24 de marzo: cómo funcionarán subtes, trenes y colectivos en Ciudad de Buenos Aires

La oferta gastronómica del pueblo se centra en los asadores criollos y los restaurantes de campo. Los establecimientos ubicados frente a la plaza principal sirven cortes de carne vacuna, empanadas y pastas caseras. Muchas estancias de la zona ofrecen el servicio de "día de campo", que incluye almuerzo, merienda con pastelitos y actividades como cabalgatas o demostraciones de destreza criolla. Estos servicios suelen requerir reserva previa debido a la alta demanda estacional.

El acceso en auto desde la Ciudad de Buenos Aires se realiza por la Ruta Nacional 8, que cuenta con tramos de autopista hasta el ingreso a la localidad. La distancia total es de aproximadamente 120 kilómetros. Para quienes viajan en transporte público, las empresas de ómnibus de larga distancia parten desde la Terminal de Retiro con servicios diarios. El trayecto por carretera demora cerca de dos horas dependiendo del flujo vehicular en los peajes de salida de la ciudad.

¿Cómo planificar un día de laguna en Chascomús?

Chascomús ofrece un entorno centrado en su espejo de agua de más de 30 kilómetros de perímetro. El camino de circunvalación permite recorrer toda la costa de la laguna, ya sea en vehículo, bicicleta o a pie. Los paradores costeros brindan servicios de alquiler de kayaks, botes a pedal y equipos de pesca. Durante los fines de semana largos, las zonas de camping y los parques municipales se utilizan frecuentemente para almuerzos al aire libre.

¿El lunes 23 de marzo es feriado o día no laborable en Argentina? Qué dice la ley

La ciudad cuenta con un patrimonio histórico que incluye la Casa de Casco y la Capilla de los Negros, único monumento de este tipo en la región. En términos de gastronomía, el consumo de pejerrey es una de las características distintivas de la zona, aunque también destacan las casas de té y las fábricas de alfajores artesanales. El centro comercial se extiende sobre la calle Lastra, donde se ubican la mayoría de los locales de servicios y tiendas de recuerdos.

Para llegar a Chascomús se debe transitar por la Autovía 2, que conecta la capital con la costa atlántica. El viaje en auto demanda aproximadamente una hora y media para recorrer los 125 kilómetros de distancia. Una alternativa de transporte es el servicio de tren de la línea Roca que sale desde Constitución hacia Mar del Plata o el tren regional que une Alejandro Korn con Chascomús. Las tarifas y horarios oficiales se encuentran disponibles en la plataforma de Trenes Argentinos.

El operativo de seguridad vial dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación para este fin de semana largo incluye controles de alcoholemia y verificación de documentación en los principales accesos. Se exige la portación de la Licencia Nacional de Conducir, la Cédula Verde o Azul, el comprobante de seguro vigente y la Revisión Técnica Obligatoria actualizada. Las multas por infracciones en rutas provinciales se rigen por la Ley 13.927 de la Provincia de Buenos Aires.